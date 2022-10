Brandon Aguilera reveló lo que sintió la primera vez que pisó el estadio de Alajuelense

Brandon Aguilera explicó que para él llegar a la Liga fue algo de mucha emoción. Fotografía: Daniel Sanabria

Brandon Aguilera, volante del Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra, habló sin tapujos sobre cómo se dio su llegada a Liga Deportiva Alajuelense siendo un adolescente y la emoción que sintió en aquel momento.

Sin tapujos, una de las joyitas juveniles de la Selección Nacional de Costa Rica, reveló que siempre ha sido manudo y que, de pequeño, cuando conoció el estadio Morera Soto fue un instante muy especial para él.

Brandon llegó a Alajuelense en el 2019, procedente del Carmelita, cuando los manudos se lo llevaron para sus divisiones menores. Antes de eso, debutó en primera división con los verdolagas en el 2018.

“Desde pequeño soy manudo, mis papás no tenían las condiciones para llevarnos al estadio, pero sí me llamaba muchísimo la atención la Liga, siempre fui liguista. Desde pequeño ir a jugar al estadio de la Liga (en ligas menores) contra ellos era para mí muy emocionante”

“Ya después cuando di el paso a la Liga y estar ahí antes de los partidos y el solo entrenar ahí, para mí era de mucha emoción”, contó en entrevista con el programa A Fondo Con de FUTV.

Aguilera terminó su préstamo con Guanacasteca y ahora se prepara para marcharse a Inglaterra donde se integrará al club que lo compró hasta el 2026.

Además, detalló cómo fue que la Liga se lo acabó llevando gracias a la recomendación que un compañero le dio a Agustín Lleida.

“Giancarlo Castro, un compañero que estaba en la Liga, hablaba mucho con Agustín; él, en ese momento, no era gerente deportivo, sino que estaba encargado de las ligas menores. Él trataba que los que estábamos en la selección sub-17 fuéramos a la Liga.

“Carmelita descendió (en el 2019) y a mi papá y a mí se nos habló de la oportunidad de que fuéramos a la Liga. Yo me acuerdo que en ese momento me habían mandado como los números y le dije a mi papá ‘uuuyyy voy a ganar como $750 y eran ¢75 mil y fue una agüevada cuando nos dimos cuenta’.

“Al final mis papás me han ayudado mucho, a esta edad para mí no ha sido como de pensar que adonde me den más, ahí voy; claro que es importante, pero siento que a esta edad hay que preocuparse más por crecer”, añadió