Mamá de Brandon Aguilera nos revela parte del secreto del éxito de su hijo

Brandon Aguilera ganó el premio a mejor jugador sub-20 del Clausura 2022 por lo hecho con Guanacasteca. Foto: John Durán.

El nombre de Brandon Aguilera viene sonando con muchísima fuerza estos días, no solo porque este domingo fue oficializada su venta al Nottingham Forest de Inglaterra sino también por su destacada participación en el torneo nacional y por los elogios que ha recibido del seleccionador nacional Luis Fernando Suárez.

Y sin duda gran parte del éxito del Bebote, como apodan al jugador, viene del hogar que don Bernabé Aguilera y doña Mariela Zamora, padres del futbolista, formaron.

La orgullosa mamá nos contó un poquito de todo el esfuerzo que han hecho desde que el jugador era un chiquillo y cómo vive lo que su muchacho ha ido consiguiendo con apenas 19 años.

“Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios por todo lo que estamos viviendo, tratamos de tomarlo con calma y que sea lo mejor para él”, dijo orgullosa.

Para doña Mariela, ver constantemente a su hijo en televisión, en las redes sociales, en los periódicos y en la boca de la gente es algo con lo que ha aprendido a lidiar poco a poco.

“Trato de tomármelo con calma, entenderlo. Sí es difícil cuando toca la parte fea y algo no sale bien, pero buscamos llevarlo de la mejor forma y verlo un poco normal, de manera más normal”, destacó.

Brandon ha realizado todo el proceso de selecciones, desde sub-15 hasta la mayor, y ahí es donde la mamá siempre ha estado para apoyar a su muchacho y llevarlo a donde fuera necesario desde su casa en Naranjo.

La familia de Brandon Aguilera es su gran soporte. Fotografía: Cortesía Mariela Zamora

Como reconocimiento de eso y muchas otras cosas, la señora fue quien lo acompañó el martes 12 de julio a recoger el premio al mejor jugador sub-21 del torneo de Clausura 2022.

“Yo era la que más lo acompañaba a los entrenamientos cuando estaba más pequeño y gracias a Dios ahora estamos disfrutando de eso, él me toma en cuenta y acá siempre estoy apoyándolo.

“Me tocó mucho llevarlo con la selección, esa es la parte como más cansada que teníamos. Para que pudiera ir al colegio, yo lo llevaba a (a los entrenamientos), lo esperaba y nos regresábamos, es esfuerzo que ha valido la pena”, comenta doña Mariela.

Buena cabeza

Luis Fernando Suárez y Brandon Aguilera se entendieron muy bien en la selección nacional. (Rafael Pacheco Granados)

En marzo de este año, el seleccionador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, además de elogiar las características deportivas de Aguilera, destacó que algo muy importante en él es que “tiene la cabecita bien puesta”, característica que para él es trascendental en los jóvenes.

“A mí no me convence únicamente lo que hace un jugador con los pies, me convence un jugador que piensa, que sabe cómo manejarse en diversas situaciones y Brandon piensa, va a ser interesante lo que él va a crear en el futuro”, dijo el técnico.

Ese tipo de cosas sin duda se aprenden desde la casa y por eso doña Mariela le agradece al entrenador.

“Lo escuché, claro, y es algo que me hizo sentir contentísima, que otros lo vean. Él siempre ha tenido los pies muy bien puestos, tratado de tener proyectos, ser muy buen estudiante, buena persona.

“Esto es parte de lo que le hemos inculcado, mi esposo y yo hemos trabajo muy duro, porque no lo podemos dejar por fuera. Él siempre se queda un poquito más aparte de esto (del ojo público), pero siempre hemos tratado de guiarlo, enseñarle cosas buenas, buenos valores”, detalló.

Entre tantas ilusiones, consultarle sobre la posibilidad que su hijo llegue a Catar 2022 con la selección mayor es algo que le dibuja una sonrisa grande en el rostro.

“Uuyyyy la verdad que orgullosísima, me ilusiona mucho, ojalá que se dé y si esto es para él, pues ahí estará y como siempre estaremos apoyándolo”.

Brandon Aguilera es el primer futbolista de Alajuelense que sale de manera directa a un club de Inglaterra. (Prensa Alajuelense)

Proteger a su núcleo

Conocedor de todo lo que implica el fútbol, los reflectores y los comentarios, que a veces son buenos y a veces no tanto, el propio Brandon nos dijo que él trata de cuidar a su familia de todo eso.

“Por ahí les digo que no vean mucho redes sociales, que no les den mucha mente y también sinceramente no me gusta que la prensa los esté molestando mucho porque son mis papás, es mi núcleo y no quiero involucrarlos mucho en este mundo porque también eso tiene consecuencias.

“A como algunos lo hacen feliz a uno con los comentarios, a veces se hacen algunos comentarios que no saben a quién les duele, como por ejemplo a mis papás, es parte de todo esto y ellos lo han manejado bien”, nos explicó el futbolista de 19 años.

Para él, en un momento en el que su carrera va en ascenso, la familia es el pilar que lo ha ayudado a ir creciendo, por eso busca protegerlos de manera tan celosa.

“Yo estoy tranquilo, viviendo el día a día. En la familia estamos muy contentos, creo que ellos lo disfrutan tanto como yo, han estado conmigo en los momentos difíciles y ahora que me está yendo bien con mucho más razón, esto se lo debo a ellos”, destacó.