Brandon Aguilera se chiveó con Tigo Sports por publicación en redes sociales

A Brandon Aguilera lo marcan más duro como se vio este domingo ante Sporting. Foto: Prensa ADG

Brandon Aguilera volante de Guanacasteca se molestó este sábado por la noche por un clip que el canal Tigo Sports publicó en sus redes sociales con declaraciones que el futbolista dio durante la entrevista flash luego de la derrota 4-1 de los guanacastecos ante Sporting.

El medio publicó el video con el título, “El árbitro no me pita jugadas porque piensa que en el fútbol europeo no me las van a pitar”, lo que generó polémica en algunos que tacharon las declaraciones de Aguilera como fuera de lugar y que el pampero jugó de vivo.

Al ratito Brandon salió a responder molestó el tuit, al indicar que en el título publicaron cosas que él no dijo, pues nunca afirmó que fuera una queja suya, sino algo que le dijo el árbitro Keylor Herrera.

“Es increíble que pongan en el título algo que no dije. Se hace mucha polémica donde no se tiene que hacer y solo los que me conocen saben como soy y mi manera de comportarme. Salí dolido por el resultado, no me gusta perder y menos así”, tiró Brandon molesto.

Es increíble que pongan en el título algo que no dije. Se hace mucha polémica donde no se tiene que hacer y solo los que me conocen saben como soy y mi manera de comportarme. Salí dolido por el resultado,no me gusta perder y menos así. https://t.co/ll9i343Xqt — Brandon Aguilera (@Brandon_l0) August 28, 2022

¿Qué dijo exactamente?

En la declaración que el joven le dio al periodista Josué Quesada, respondió de manera directa ante una pregunta del comunicador.

“Ahorita dijo Juan Vita (técnico de Guanacasteca), que en Sporting se estaban turnando jugadores para golpearte ¿Sentís que te están dando un poquito más de la cuenta?”, preguntó Quesada.

“Es normal, al final y al cabo yo trato de hacer lo mejor, tengo que prepararme para eso porque ahorita muchos me golpean o el mismo árbitro me dice que no me pita jugadas porque en el fútbol europeo no se las pitan a uno”

“Al final sea cual sea las condiciones, tengo que trabajar y trascender por mí y mi familia, esforzarme para ser un mejor Brandon”, respondió de manera textual, motivo por el que el jugador afirma ponen cosas de una manera que él no las dijo.

Ante la duda si es que los árbitros lo “están preparando” para cuando llegue a Inglaterra, adonde se integrará al Nottingham Forest, club que compró su ficha al inicio del semestre, el jugador afirma que no lo sabe.

“Al fin y al cabo esto es fútbol, yo lo que quiero es sacar a mi Guanacaste adelante y también buscar la selección ese es mi sueño”, finalizó una entrevista que la hizo notablemente afectado y con ganas de llorar por lo duro del resultado.