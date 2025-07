Brandon Aguilera y los números que evidencian si las críticas son justificadas o una percepción

Brandon Aguilera le anduvo de lejos a la acción en el partido ante Estados Unidos. (sho/FCFR)

Brandon Aguilera fue posiblemente el jugador más cuestionado en la Selección de Costa Rica durante la Copa Oro y por quien el técnico Miguel Herrera hasta discutió por primera vez con la prensa tica luego de que le cuestionaran de nuevo el rendimiento del volante.

Bebote pasa momentos complicados en la Sele, pero más allá de la percepción que algunos tienen sobre su nivel, los números de un partido como ante Estados Unidos, evidencian qué el juego le costó muchísimo y que tuvo poqua incidencia en lo sucedido.

Sofascore, sitio especializado en estadísticas de fútbol, destacó que el diez tricolor fue de los peores calificados en el juego y en los 58 minutos que disputó sus promedios fueron sorprendentes por lo bajos.

Aguilera tan solo tuvo tres pases efectivos de ocho que intentó para apenas un 38% de rendimiento de quien se supone es el cerebro por el que pasa el balón y el juego del equipo.

Jefferson Brenes apabulló en datos a Brandon Aguilera con la mitad de minutos jugados ante Estados Unidos (MARTIN BERNETTI/AFP)

Brandon tuvo 19 toques de balón, en los cuales en nueve perdió la pecosa y apenas intentó un centro, el cual no llegó a destino. En los duelos, ganó cuatro de seis vía terrestre y en los aéreos solo ganó uno de cuatro. No realizó un solo pase largo ni tuvo tiros a marco ni desviados.

Cuando el jugador del Río Ave de Portugal dejó el campo ante los gringos y en su lugar entró Jefferson Brenes, muchos señalaron que se sintió gran diferencia, la cual se puede medir en datos. En 32 minutos los registros del morado apabullan a Bebote.

Un detalle a considerar es que las variantes fueron precisamente para darle dinamismo a un media que no se movía, un equipo que en ofensiva casi no se había visto.

La comparación de los datos de Brandon Aguilera y Jefferson Brenes ante Estados Unidos. (Sofascore/Sofascore)

Brenes fue mucho más protagonista con la pecosa, tuvo 28 toques, de los cuales la perdió seis veces y en el pase anduvo muy fino, logró concretar 17 de 18 para un 94% de efectividad y conectó dos pases largos.

Jefferson no tuvo remates directos, pero sí uno desviado y conectó tres centros. En los duelos ganados solo ganó dos de cinco por tierra y el único por aire lo perdió.

En las cifras fue el peor partido de Bebote en el certamen, ante Surinam realizó 40 toques, tuvo 15 de 21 pases buenos, para un 71% y logró una asistencia.

Ante República Dominica tuvo 58 toques, hizo 22 de 34 pases buenos para un 65%, sin remates ni asistencias y perdió 20 veces la posesión, mientras que ante México fueron sus mejores números pues tuvo 81% en pases al conectar 17 de 21, ganó todos su duelos en el suelo y solo perdió la pecosa en diez ocasiones.

Entrenadores algo le ven

Miguel Herrera defendió a capa y espada a Brandon Aguilera. (Prensa FCRF/Fotografía)

Ante los datos que no han sido positivos, las críticas repetidas de prensa y afición, la duda de muchos es por qué los técnicos le dan oportunidad en la Sele, pues ha sido titular con varios.

Pablo Izaguirre, exjugador de Alajuelense, quien se volviera todo un referente como diez en el fútbol tico, afirma que hay que ver más allá de los números, sino que la explicación puede darse con lo que pasa en los entrenamientos.

“Acá hay un montón de comentarios con respecto a Brandon, eso es claro, pero hay una situación importante más allá de los datos, de si solo dio tres pases, si corrió tantos kilómetros. acá lo más claro es que el técnico confía en él.

“El técnico ve cosas en él que no ve en otros jugadores, porque sino serían esos los que estuvieran jugando, ya hubiera puesto a otro en su lugar. Yo siempre lo digo, los entrenadores, a mí que me ha tocado, que he tenido que estar en cuerpos técnicos hay veces que son temas de gustos deportivos, entonces, Miguel Herrera ve que Brandon le cumple más que otros como Jefferson Brenes o Christopher Núñez, entonces hay algo que les ve en los entrenamientos posiblememte que nosotros y la gente no ve”, explicó.

Para el che, el que Aguilera haya sido titular con diversos técnicos en la Sele, es un punto a favor del muchacho.

“Esto es mucho del día a día, seguramente lo hace muy bien los entrenamientos y por eso se gana la confianza de los entrenadores, porque en el ciclo anterior, Gustavo Alfaro también lo ponía, los entrenadores ven cosas en él, que otras personas no pueden ver”, comentó.

El “Piojo” Herrera indicó tras la mejenga con los gringos que él no se fija tanto en estadísticas, sino que se basa en lo que ve y lo que ha hecho Brandon le gusta.

“¿Quieres ver a un jugador que corre más? Vete a ver a Usain Bolt. ¿Cuáles métricas? En mis tiempos no existían las métricas y eso no marca la posición de un jugador, es la entrega y la determinación que tiene", dijo Herrera, dejando claro cuál es su posición.