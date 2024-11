Brasileño se enamoró de Saprissa por una apuesta y ahora es de los más fieles seguidores

Brandon Souza vive en Río de Janeiro, Brasil y desde hace 3 años es seguidor del Deportivo Saprissa. Cortesía.

A más de 5 mil metros de distancia, en Río de Janeiro, Brasil hay un joven de 29 años que se desvela, hace apuestas y vive como un tico más la pasión por el Deportivo Saprissa.

Brandon Souza es brasileño y como buen carioca se confiesa un fiebre del fútbol, pero además de seguir al Vasco da Gama, club de la primera división de Brasil también siente los colores del Monstruo. En sus redes no esconde su amor por el Sapri y hasta tiene una cuenta en X (antiguo Twitter) llamada “Saprissão da massa” (Saprissista envenenado), en donde comparte con los aficionados ticos.

LEA MÁS: Ricardo Saprissa recibirá pronto la justicia que merece, destaca uno de sus amigos

Pero ¿por qué este sudamericano se enamoró de la “S”. En La Teja no nos quedamos con las ganas y localizamos al aficionado, quien muy amablemente nos contó su historia y cómo el Sapri logró enamorarlo.

Para Brandon, el mejor jugador del Sapri en este momento es Javon East. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

El inicio de todo

Brandon vende medicamentos en una farmacia y en este momento estudia la carrera de farmacia en Brasil.

- ¿Hace cuánto tiempo conoció al Saprissa?

Hace 3 años me enteré de la existencia del mejor equipo de Costa Rica.

- ¿Cómo se dio cuenta de la existencia del Saprissa?

Lo conocí a través de una apuesta, buscaba equipos que son glorias en sus país y el Saprissa es uno de ellos. Aposté siempre por el Monstruo y afortunadamente ganaba, pero nunca veía los juegos.

LEA MÁS: ¿Saprissa y Herediano pueden arrebatarle el liderato a Alajuelense?

Fue entonces que un día me detuve a ver un partido de Saprissa en la Cueva, ganó contra Grecia y la fiesta de la afición fue linda. El resto es historia.

- ¿Por qué decidió hacerse aficionado al Saprissa?

En ese mismo partido me identifiqué mucho con la afición y desde entonces comencé a ver prácticamente todos los partidos, al punto que hoy veo más partidos de Saprissa que del Vasco, por el poco tiempo libre que tengo a veces para seguir los encuentros de mi club brasileño.

VAMOOOOOOOOS GIGANTESCO 👿 🔥

🇧🇷 🇨🇷 pic.twitter.com/k5DUQiKDA3 — Saprissão da massa (@Saprissadamassa) November 8, 2024

A veces me acuesto en la madrugada de Brasil viendo un partido de Saprissa, pero nunca me arrepentiré, el equipo morado da más alegrías.

- ¿Además de camisas, qué otros artículos alusivos al Saprissa tiene?

Infelizmente hoy solo tengo una camisa de Saprissa y un estuche de celular que mandé a personalizar en alusión a nuestra valiente mascota (al monstruo).

“Me identifiqué mucho con la afición y desde entonces comencé a ver prácticamente todos los partidos, al punto que hoy veo más partidos de Saprissa que del Vasco”. — Brandon Souza, aficionado al Saprissa.

- ¿Qué hace diferente a Saprissa de otros equipos?

El ambiente de la Cueva es sensacional, la conexión del equipo con la afición del equipo es diferente, infelizmente no he podido ir a la Cueva, pero siento todo esto, gracias a los videos que me envían, lo que observo antes y durante de cada partido y las fotos que mis amigos morados me envían.

Luego del clásico del 2 de noviembre, en Brasil aparecieron los "fantasmas liguistas" en Brasil. Cortesía.

- ¿Cómo se organiza para ver los partidos de Saprissa?

He logrado formar una comunidad con aficionados y me mandan links, siempre me las ingenio para no perderme un solo juego.

- ¿Ha visitado Costa Rica y ha ido al estadio Saprissa?

De momento no, sólo veo los partidos por videollamadas, fotos y videos.

- ¿A cuál jugador de Saprissa admira?

A Javon East, aunque a veces tenga sus limitaciones nunca deja de entregarse por el equipo, en ningún juego, es valiente y tiene la sangre morada en sus venas.

- ¿Cuáles partido de Saprissa disfruta más?

Sin duda alguna los clásicos, sabe muy bien ganarle bien a la Liga, creo que ya es lo clásico.

- ¿Cree que Saprissa será campeón?

En cada torneo, Saprissa entra con oportunidades claras de ser campeón, quien no confía en eso está apoyando al equipo equivocado.

LEA MÁS: Deyver Vega abre su corazón: “me siento otra persona, creo que vamos bien”

- ¿Qué mensaje le puede enviar a los jugadores morados?

Que honren su camisa dentro del campo, fuera del campo los aficionados haremos nuestro papel y nunca los dejaremos de apoyar.

- ¿Cree que Saprissa terminará siendo líder?

Eso sí lo veo imposible, hay 6 puntos de diferencia y nos quedan 3 partidos. Teníamos un chance si ganábamos al Santos.

Ya ven, dicen que el amor de lejos es de pendejos pero más bien este brasileño es muy valiente por querer al Monstruo a miles de kilómetros.