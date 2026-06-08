Bruja se roba la atención de Colombia y del Paraguay de Gustavo Alfaro con este anuncio

En La Teja buscamos a la famosa bruja Mitzhi Bonilla para saber cómo les irá a dos selecciones como Colombia y Paraguay, que tienen un vínculo muy arraigado con Costa Rica de cara al Mundial del 2026.

Los cafeteros tienen mucha población viviendo en nuestro país, es por eso que se le consultó a la tarotista y dio grandes augurios de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tarotista tiene un presagio para Colombia (Esteban Bermudez/ebermudez)

En el caso de los guaraníes, luego de la Copa América del 2024 en el que la Sele los venció en fase de grupos con Gustavo Alfaro, los paraguayos no pasaban por un buen momento, sin embargo al llevarse al Lechuga repuntaron.

El pronóstico de la bruja con Colombia

LEA MÁS: La luna de Uvita persigue a Gustavo López hasta México

“Quiero comentarles que Colombia es un equipo que va a dar bastante de qué hablar, es un equipo que va a llegar bastante lejos y que va a dar muy buen fútbol. Cuidado porque las cartas hablan de un presagio que dice que a Colombia se le podrían cumplir sus sueños. ¿Cuál es el sueño de todos los colombianos?, ganar".

“Están con una energía demasiado buena, demasiado alta para ganar. Así que, parces, póngale atención porque podrían llevarse una sorpresa. Yo sí siento que Colombia tiene mucha fuerza para ganar”, afirmó Mithzi.

Bruja también le tiró las cartas a Paraguay al mando del Lechuga Alfaro (Esteban Bermudez/ebermudez)

El augurio de la Paraguay del Lechuga Alfaro

“El equipo como tal tiene varios jugadores que son piezas, ahí que están desarrollándose, que están dando muy buen partido y siento que Paraguay, pues tal vez a finales no llegue, pero sí va a avanzar bastante”, agregó sobre los guaraníes al mando de Gustavo Alfaro, extécnico de Costa Rica.