La luna de Uvita persigue a Gustavo López hasta México

Años atrás, en pleno partido en el Ricardo Saprissa, una icónica frase de Everardo Herrera a Gustavo López —en la que le proponía ir a Uvita a ver la luna— dio mucho de qué hablar, al punto de que sigue siendo tema en la actualidad.

Tavo López afirmó que sí fue a Uvita tras propuesta de Everardo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La periodista tica Fabiola Méndez, quien está actualmente en México, se encontró a Tavo, el cual anda también en la cobertura mundialista, y le consultó si al final fue o no. López respondió lo siguiente, medio de mala gana:

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“Varios seguidores tienen la duda de si al final fue a Uvita”, le dijo la periodista a Tavo, y este respondió: “¿Vos qué creés?”, a lo que ella aseguró que sí.

“¿Pero con quién habré ido a Uvita?”, le dijo Gustavo, y Fabiola le contestó que solo él podía saberlo, a lo que de inmediato el reportero de Canal 7 agregó:

“Yo te puedo decir que sí fui, pero no voy a decir con quién”, relató el popular comunicador nacional.

El misterio sobre aquel romántico viaje a la zona sur sigue más vivo que nunca, y todo parece indicar que el secreto de quién acompañó a Tavo a ver las estrellas en Uvita quedará guardado.