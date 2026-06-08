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Bruja no da grandes augurios sobre futbolistas panameños de Saprissa en el Mundial

Fidel Escobar y Tomás Rodríguez estarán en el Mundial con Panamá, esto dijeron las cartas del tarot

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Por Eduardo Rodríguez

El Deportivo Saprissa tendrá sus representantes en este Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 en la Selección Nacional de Panamá, gracias a la convocatoria de Fidel Escobar y de Tomás Rodríguez; sin embargo, una famosa bruja tica no tiene un buen pronóstico para estos futbolistas.

La tarotista tica Mithzi Bonilla habló con La Teja para tirar las cartas y ver cómo están las energías de estos futbolistas de cara a la Copa del Mundo con la selección canalera.

El tarot y el mundial 2026
Bruja no tiene un buen presagio para panameños de Saprissa. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Tomás Rodríguez entró luego de un cierre con los morados en el que fue protagonista, pese a un inicio con algunas dudas con las anotaciones.

Hay una dolencia con él que no le permite desarrollarse; el tarot dice que es una dolencia oculta. No sabría decirte qué es lo que pasa con él, pero por este motivo siento que va a ser muy inconstante en el Mundial”, señaló la bruja Mithzi.

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En lo que se refiere al otro canalero y morado, Fidel Escobar, la bruja también nos regaló su presagio después de una campaña en la que el defensor del Saprissa vivió un calvario por tantas lesiones y en el que su espacio en el Mundial corrió peligro, pero acabó entrando de última hora.

El tarot y el mundial 2026
Fidel y Tomás fueron los convocados del Saprissa para el Mundial y la bruja lanzó sus predicciones sobre ellos. (Esteban Bermudez/ebermudez)

“El presagio, más allá de ser desierto, es malo; seguimos con las complicaciones, seguimos con los problemas, no veo como que vaya a ayudar mucho a Panamá”, sentenció Mithzi Tarot sobre la participación del zaguero tibaseño.

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Los panameños comparten grupo con Ghana, Croacia e Inglaterra y harán su debut miércoles 17 ante el equipo africano.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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