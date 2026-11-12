Bryan Ruiz fue recibido como una leyenda en Ecuador y vivió un momento especial en un hotel

Bryan Ruiz recibió hasta una camiseta por parte de los ecuatorianos. (William Cordero/William Cordero)

Bryan Ruiz no pasó inadvertido en Ecuador. El seleccionador costarricense recibió un trato especial durante la conferencia de prensa previa al encuentro de este viernes ante la Tricolor sudamericana.

El técnico de la Selección Nacional recibió muestras de admiración durante su visita a Quito, donde incluso algunos periodistas se acercaron para saludarlo y tomarse fotografías con él.

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Una vez finalizada la actividad, dos comunicadores esperaron al estratega para acercarse, saludarlo y pedirle un par de fotografías.

Uno de ellos incluso aprovechó el momento para felicitarlo por su participación con Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, así como por su reciente escogencia como entrenador de la Selección Nacional.

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Es una muestra del reconocimiento que todavía genera el nombre de Ruiz fuera de nuestras fronteras, especialmente por lo que representó como futbolista en el fútbol internacional.