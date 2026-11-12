Bryan Ruiz confesó qué quiere cambiar en Costa Rica y qué espera ante Ecuador

Bryan Ruiz tiene claro que Costa Rica se medirá a dos selecciones de gran exigencia (Ecuador y Argentina), pero también sabe que estos encuentros representan una oportunidad para mostrar una cara diferente de la Tricolor.

El técnico nacional aseguró que espera ver un equipo con personalidad, unido y con una idea de juego definida ante los ecuatorianos, rival al que enfrentará este viernes a las 6 p.m., hora tica, en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Además, confirmó cambios en el once al que recurrió para los juegos contra Nicaragua y Haití por la Liga de Naciones, debido al nivel de presión que lleva sobre sus hombros al asumir la dirección del equipo de todos.

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Bryan Ruiz confirmó un importante cambio, en el once estelar de Costa Rica ante Ecuador. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Cambio importante

- ¿Qué espera del fogueo que tendrá ante Ecuador?

Enfrentamos a un rival que tiene jugadores en las mejores ligas del mundo, jugadores que están acostumbrados a jugar partidos de alta intensidad.

Ecuador tiene jugadores muy corpulentos. En el mediocampo tienen muy buena asociación y cuentan con el regreso de Moisés Caideco, que será fundamental para ellos.

Ellos tienen una obligación importante. Tienen nueve años sin jugar en su estadio. El partido será en altura y los que vinimos a jugar entendimos que será un juego al límite.

- ¿Nos puede dar un adelanto de la alineación?

Posiblemente, en partidos eliminatorios, jugándonos algo por puntos, seré un poco más reservado, pero en este caso les diré algo, pero no les voy a dar alineación completa.

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Ruiz confirmó que Patrick Sequeira será el portero titular para estos amistosos. Foto: Instagram Patrick Sequeira. (Instagram: Patrick Sequeira/Instagram: Patrick Sequeira)

Estará Patrick (Sequeira) en el arco. Abraham (Madriz) ha hecho unos partidos impresionantes con Saprissa; es un porterazo. En los partidos con la Selección me alegra la personalidad que muestra y lo competente que es.

Muy contento con él, pero en este partido va a atajar Patrick y, además, confirmo el regreso de Manfred Ugalde.

- ¿Cree que al técnico nacional se le dan menos oportunidades y se le ve de manera distinta?

Puede ser, cuando se abre la posibilidad de que llegue un nuevo técnico, se busca lo mejor para el país y lo que sí he visto que pasa, cuando estoy yo, es que todo el mundo quiere el puesto en Costa Rica.

Nunca busqué el puesto en este momento. Se dio. Estoy muy contento. Sé que puedo sacarlo adelante Y lo más importante es la preparación: que esté preparado, que siga en su trabajo y que conozcamos el medio.

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Al técnico nacional, puedo decirle que nos sigamos preparando, pero creo que me he preparado para ayudar a los muchachos a salir adelante.

La Selección de Ecuador se medirá ante Costa Rica. Foto: AFP. (JEWEL SAMAD/AFP)

- ¿Cómo ve al jugador 10 en su esquema, tomando en cuenta que jugó en un rol similar?

Sé que tenemos a Cristopher (Nuñez) y Brandon (Aguilera). Ambos se están recuperando; Brandon comenzó a tener minutos y es importante para ellos. Si siguen haciendo las cosas bien, volverán a ser tomados en cuenta.

“Es importante para mí un jugador clave, la Selección siempre se ha caracterizado por tener jugadores así y tenemos a Andrey Soto, no le podemos dar una responsabilidad tan grande, es joven y Gabriel Leiva, que ha demostrado en Sporting que tiene buen manejo de la pelota.

- ¿Qué opina de la expectativa que hay sobre usted, tomando en cuenta que se jugarán partidos difíciles?

Lo manejamos con tranquilidad. Mi mayor miedo es no dar mi máximo esfuerzo: no saber qué pude haber hecho y qué dejé de hacer. Hay que preparar a los muchachos para que sepan qué tienen que hacer. El resultado no lo podemos manejar, pero en Costa Rica sé que están con la sensación de que podemos dar la sorpresa con estas Selecciones.

Lo más importante es que mañana, ante Ecuador, se vea algo diferente, una idea de juego, jugadores con personalidad y que se vean unidos, les he dicho a los muchachos que hay que poner lo colectivo por encima de lo individual.

La presión, yo sabía que iba a estar en Costa Rica y lo he dicho y a mí no me gusta perder; quiero ganar ambos partidos. Sé que son rivales de mucha potencia y estos encuentros sirven de preparación para los partidos de marzo, donde hay que ganarlos sí o sí.

De mi parte, me siento muy tranquilo: lo positivo lo tomo bien; lo negativo ni intento escucharlo, porque sé que hay hasta comentarios de odio que no van conmigo.