Bryan Ruiz fue muy crítico con Jeyland Mitchell tras repetitivo error del defensor

Celso Borges en su transmisión por YouTube y Twitch de Qué Parida estuvo con Bryan Ruiz reaccionando al duelo entre Inglaterra y Costa Rica en el que el excapitán nacional le dejó un mensaje al defensor nacional Jeyland Mitchell.

En una jugada, pasados los 30 minutos de la etapa inicial, el zaguero nacional cometió una falta ante un británico que provocó que Bryan tuviera que hacer una crítica sobre el exjugador manudo. Fue constructiva, pensando en que pueda mejorar a futuro.

Bryan Ruiz dejó unas críticas contra Jeyland Mitchell (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)

“Eso le pasa mucho a Jeyland; a veces es muy de utilizar su fuerza y su potencia. Es una falta clara, es un empujón por detrás innecesario, y le ha pasado mucho eso a Jeyland; debe saber en qué momento es que debe utilizarla, ya que él es muy potente, pero ya le ha pasado mucho que quiere usar la fuerza así y comete faltas muy innecesarias en situaciones muy controlables”, explicó Bryan en la transmisión del duelo ante los ingles.

LEA MÁS: El insólito fallo de Noni Madueke con Inglaterra ante Costa Rica que ya le está dando la vuelta al mundo

Bryan dejó una crítica constructiva a Jeyland Mitchell (Rafael Pacheco Granados)

En la segunda mitad del juego, sobre los 51 minutos, una vez más Mitchell cometió una falta que hizo que Bryan volviera a comentar la misma crítica.

“Es lo que hablábamos de Jeyland, él tiene que saber controlarla”, manifestó Ruiz, a lo que el propio Celso Borges le hizo segundas diciendo lo siguiente: “Es que con esa potencia física que tiene, él debe controlarla porque pudo ser penal eso”, aseguró el actual volante de Alajuelense.