El insólito fallo de Noni Madueke con Inglaterra ante Costa Rica que ya le está dando la vuelta al mundo

Noni Madueke falló una acción increíble ante Costa Rica. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)

El encuentro entre las selecciones de Costa Rica e Inglaterra ha dejado diversas imágenes en un juego en el que los británicos han dominado a su antojo, pero una jugada es la que se robó el show en el primer tiempo.

A los 34 minutos, el extremo británico Noni Madueke falló una jugada realmente insólita que dejó a todos sorprendidos por lo ocurrido, porque era un gol prácticamente hecho.

Al futbolista del Arsenal, su compañero Jude Bellingham le filtró una bola al espacio en una ocasión inmejorable, este entró al área, con un toque de zurda se quitó a Patrick Sequeira en la salida, quedó solo frente al marco, pero la pegó en el poste.

Lo ocurrido dejó a todos perplejos, Noni se río de manera nerviosa por lo que acababa de ocurrir mientras que tanto en la transmisión tica del juego como en la de ESPN se quedaron atónitos de lo que se perdió el atacante.

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❌DE NO CREERSE LO QUE ACABA DE FALLAR MADUEKE😳🔥



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Las reacciones no tardaron nada para que llegaran a las redes sociales, en las que despedazaron al jugador al punto de señalar que es uno de los peores fallos de su carrera.

Pese a su error, Inglaterra derrota a Costa Rica 1-0 al finalizar el primer tiempo.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Noni Madueke with one of the WORST misses in his entire career! pic.twitter.com/9j10dTaT7E — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) June 10, 2026

NONI MADUEKE, HOW DID YOU MISS THAT? 🤯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/KXd3qKJ6WL — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 10, 2026