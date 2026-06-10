¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Costa Rica? Aficionados tendrán larga espera

Costa Rica volverá a jugar hasta setiembre. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

La Selección de Costa Rica enfrentó este miércoles a Inglaterra en un amistoso en Orlando, Florida, Estados Unidos y ahora tendrá una espera bastante larga para volver a tener acción tras no participar en el mundial de Norteamérica 2026.

Costa Rica no volverá a jugar hasta setiembre en la Liga de Naciones de Concacaf

La Sele no tendrá más amistosos en los próximos meses, por lo que deberá esperar hasta setiembre cuando inicie la Liga de Naciones de la Concacaf.

Ronald González, director de selecciones de la Federación Costarricense de Fútbol, confirmó que la próxima vez que la Tricolor salga a la cancha, será un partido por puntos.

“Yo creo que el próximo será un partido oficial, entendiendo que fogueos son difícil hacerlos y si se hacen, se deberían hacer sin jugadores del extranjero”, confirmó.

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Liga de Naciones tendrá actividad entre setiembre y marzo de 2027

La Liga Naciones de Concacaf disputará su fase de grupos del 21 de setiembre al 6 de octubre y las semifinales serán en noviembre. Las finales serán del 25 al 28 de marzo de 2027.

Los microciclos seguirán como parte del trabajo de Fernando Batista

Fernando Batista seguirá trabajando en microciclos. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Pese a que no habrá juegos en más de tres meses, el dirigente indicó que lo que sí se mantendrá serán los microciclos con el técnico Fernando “Bocha” Batista.

“Lo que sí sé es que tendremos microciclos nacionales, intentando que Fernando pueda potencializar a los jugadores de nuestro campeonato, no perderles el rastro, ni que se pueda hacer una vez cada tres meses, sino hacerlo constantemente”

“Quiero agradecerle mucho a los equipos en Costa Rica que nos aportan los jugadores, ellos son parte importante y pilar para nosotros, ir sembrando poco a poco y cuando vengan las fechas FIFA, integramos a los internacionales”, comentó.

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Ronald González solicita paciencia en el proceso de construcción de la Tricolor

González, una vez más, pidió calma y paciencia a la afición en un proceso de construcción en el que se encuetra la Selección de Costa Rica.

“Necesitamos que esto salga, que crezca y comencemos a escribir un nuevo camino para el próximo mundial”, agregó.