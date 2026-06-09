Fernando Batista revela que su gran prueba con Costa Rica va más allá de un fogueo top ante Inglaterra

Fernando Batista y Costa Rica enfrentaron a Colombia el jueves y lo harán este miércoles ante Inglaterra. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Fernando Batista y la Selección de Costa Rica enfrentarán este miércoles a Inglaterra, en el que será su último fogueo previo a su primera competición oficial, la Liga de Naciones de Concacaf, en setiembre próximo.

Para el Bocha, el juego ante los británicos será la oportunidad para confirmar su idea con algunos jugadores y de juego ante un rival de mucho peso como lo es el cuadro de la rosa.

“Espero un partido difícil. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, con grandes jugadores y un gran entrenador. Inglaterra tiene potencial para ser protagonista en la Copa del Mundo”, dijo.

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Una prueba de crecimiento para la Selección de Costa Rica

Este martes, el argentino atendió a los medios previo al choque que se disputará este miércoles a las 2 p.m. en el Inter&Co Stadium, en Orlando, Florida, Estados Unidos.

“La realidad es que estamos construyendo una selección nueva, apuntando al futuro, a las próximas eliminatorias mundialistas y a la Copa Oro. Pero también hay partidos importantes como este. Me gustaría que demos un poquito más y avancemos un escalón. El otro día, ante Colombia, vimos cosas que nos gustaron, como el orden y la disciplina. Mañana es un partido para crecer”, dijo el Bocha.

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Fernando Batista espera consolidar su idea poco a poco con Costa Rica. (Mauricio Moreno / El Tiempo/El Tiempo / GDA)

El objetivo del Bocha Batista: clasificar al Mundial 2030

Batista tiene como gran objetivo clasificar a la Selección de Costa Rica para el Mundial 2030 y desde ahora es cuando quiere poner los cimientos de cara a ese trabajo.

“Ojalá pueda cumplir el objetivo de este proceso, que es llegar al Mundial 2030. Respecto a lo demás, a mí me gusta involucrarme. Estoy en contacto con los clubes, proyectando jugadores, y aquí buscaré hacer lo mismo. Uno está enfocado en la Selección, pero ojalá podamos mejorar un poco todo. Trataré de trabajar y crecer cada día más junto a los jugadores y los grupos”, destacó.

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La disciplina está por encima del talento

El Bocha ha pasado momentos tormentosos, ha perdido jugadores por diversos motivos, ya sea disciplinarios, o por salidas inesperadas como el caso de Álvaro Zamora, por marcharse a su boda.

Una vez más el DT marcó la cancha y aseguró que la disciplina es un pilar fundamental en su proceso y quien no cumpla, no estará.

“Nosotros estamos construyendo una idea en la que muchas cosas están por encima del talento futbolístico. Hay que tener una base de disciplina y comportamiento. Después trato de no salir de los temas de cancha; lo de afuera lo afrontaremos cuando corresponda. Lo importante es que todos tienen claro que, más allá del talento, hay que tener la disciplina y el comportamiento de un jugador de élite. El que no lo haga, no estará”, finalizó.