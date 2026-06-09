Torneo Nacional

Fernando Batista revela que su gran prueba con Costa Rica va más allá de un fogueo top ante Inglaterra

Fernando “Bocha” Batista habló de manera muy directa antes de que Costa Rica enfrente a Inglaterra

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Por Sergio Alvarado
Fernando Batista afirma sentirse contento con lo que vio de la Selección de Costa Rica en el amistoso ante Colombia.
Fernando Batista y Costa Rica enfrentaron a Colombia el jueves y lo harán este miércoles ante Inglaterra. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Fernando Batista y la Selección de Costa Rica enfrentarán este miércoles a Inglaterra, en el que será su último fogueo previo a su primera competición oficial, la Liga de Naciones de Concacaf, en setiembre próximo.

Para el Bocha, el juego ante los británicos será la oportunidad para confirmar su idea con algunos jugadores y de juego ante un rival de mucho peso como lo es el cuadro de la rosa.

“Espero un partido difícil. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, con grandes jugadores y un gran entrenador. Inglaterra tiene potencial para ser protagonista en la Copa del Mundo”, dijo.

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Una prueba de crecimiento para la Selección de Costa Rica

Este martes, el argentino atendió a los medios previo al choque que se disputará este miércoles a las 2 p.m. en el Inter&Co Stadium, en Orlando, Florida, Estados Unidos.

“La realidad es que estamos construyendo una selección nueva, apuntando al futuro, a las próximas eliminatorias mundialistas y a la Copa Oro. Pero también hay partidos importantes como este. Me gustaría que demos un poquito más y avancemos un escalón. El otro día, ante Colombia, vimos cosas que nos gustaron, como el orden y la disciplina. Mañana es un partido para crecer”, dijo el Bocha.

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Manfred Ugalde lucha por el balón con Richard Ríos en el partido amistoso entre Colombia y la Selección de Costa Rica, en Bogotá.
Fernando Batista espera consolidar su idea poco a poco con Costa Rica. (Mauricio Moreno / El Tiempo/El Tiempo / GDA)

El objetivo del Bocha Batista: clasificar al Mundial 2030

Batista tiene como gran objetivo clasificar a la Selección de Costa Rica para el Mundial 2030 y desde ahora es cuando quiere poner los cimientos de cara a ese trabajo.

“Ojalá pueda cumplir el objetivo de este proceso, que es llegar al Mundial 2030. Respecto a lo demás, a mí me gusta involucrarme. Estoy en contacto con los clubes, proyectando jugadores, y aquí buscaré hacer lo mismo. Uno está enfocado en la Selección, pero ojalá podamos mejorar un poco todo. Trataré de trabajar y crecer cada día más junto a los jugadores y los grupos”, destacó.

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La disciplina está por encima del talento

El Bocha ha pasado momentos tormentosos, ha perdido jugadores por diversos motivos, ya sea disciplinarios, o por salidas inesperadas como el caso de Álvaro Zamora, por marcharse a su boda.

Una vez más el DT marcó la cancha y aseguró que la disciplina es un pilar fundamental en su proceso y quien no cumpla, no estará.

“Nosotros estamos construyendo una idea en la que muchas cosas están por encima del talento futbolístico. Hay que tener una base de disciplina y comportamiento. Después trato de no salir de los temas de cancha; lo de afuera lo afrontaremos cuando corresponda. Lo importante es que todos tienen claro que, más allá del talento, hay que tener la disciplina y el comportamiento de un jugador de élite. El que no lo haga, no estará”, finalizó.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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