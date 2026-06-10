Ruiz y Borges revelan lo que hicieron para que la Selección se repusiera de goleada ante España en Qatar

Celso Borges transmitió en vivo en las plataformas de Qué Parida en YouTube y Twitch junto a Bryan Ruiz el duelo entre Inglaterra y Costa Rica, en el que comentaron todo el compromiso y contaron historias como lo que hicieron tras el 7-0 ante España en el 2022.

Durante la primera mitad, ambos jugadores, que eran de los líderes de esa selección, sumados a Keylor Navas, confesaron cómo trabajaron para superar un trago tan amargo en el pasado Mundial.

Bryan Ruiz y Celso Borges comentaron el juego de Costa Rica ante Inglaterra (Pantallazo Qué Parida/Pantallazo Qué Parida)

“Fue un marcador muy duro de asimilar, de los más duros de mi carrera, superado por aquella eliminatoria en Estados Unidos en el 2009, pero este fue muy duro; sin embargo, hablamos los capitanes y dije que no se podía hacer nada ya con este marcador, pero sí para lo que viene, que era Japón, y llamamos a todos los jugadores y quedamos de vernos a una hora, el día después, en un salón de juegos y comidas y haremos lo que cada uno quiera aquí, jugar pool, Play Station, lo que nos guste para pasarlo bien”.

“Podemos hacer grupo y mentalizarnos en que el otro partido podemos ganarlo o hacer algo”, confesó Bryan Ruiz.

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“Lo recuerdo a usted abajo con la computadora hablando con el profe Luis Fernando, viendo ese partido; o sea, sí fue algo muy duro, pero nos repusimos y, aunque Bryan no vaya a decirlo así, fue en parte a la iniciativa de que Bryan dijo que nos reuniéramos todos a hablar y luego el resto solo le hicimos segundas. Fue una gran enseñanza el 7-0, no nos sentimos orgullosos, pero en liderazgo fue una enseñanza”, dijo Celso Borges.

Ambos futbolistas estuvieron acompañados del periodista Luis Enrique Bolaños en la transmisión que hicieron en las diversas plataformas de Qué Parida.