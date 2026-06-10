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Kurt Morsink reveló una muy mala noticia para Alajuelense

Kurt Morsink aclaró que Alajuelense no ganó nada con la última venta de Jeyland Mitchell

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Por Eduardo Rodríguez

Pese a que se vino especulando mucho con la venta de Jeyland Mitchell al fútbol de Austria desde el Feyenoord de Holanda, su representante dejó claro que Alajuelense no ganará nada por ese negocio.

En una entrevista con Yashin Quesada, el representante de Jeyland, Kurt Morsink, explicó que los manudos no ganan dinero, ya que el monto por el que fue vendido el defensa de la Tricolor es menor a lo que lo vendió la Liga a los holandeses.

Jeyland Mitchell estuvo acompañado por sus agentes Nathan van Kooperen y Kurt Morsink en la firma del contrato. Foto: X.
Kurt Morsink explicó que la Liga no ganará dinero de Jeyland en esta venta

Con esta venta no, porque siempre se negocian montos por encima; obviamente, Feyenoord ya le pagó a la Liga; ahora, si el monto es inferior a lo que pagó el Feyenoord, no hay ganancia, y el monto de esta venta es un poco menor. Feyenoord paga sobre lo que gana; si no gana, no paga. Entonces nosotros tenemos claro que esto tiene que ser un paso corto o mediano para luego dar un paso y ahí sí que puedan ganar”, sentenció el representante de Mitchell sobre la venta.

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El Sturm Graz se hizo de los servicios del defensor nacional después de estar una temporada a préstamo, tras la salida de Jeyland del conjunto histórico de la Eredivisie después de su venta, tras su actuación con los leones y su actuación en la Copa América 2024 con Costa Rica.

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Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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