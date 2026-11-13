Bryan Ruiz pone el techo bien alto a seleccionado con una frase muy retadora

Josimar Alcócer ha tenido un trabajo destacado en el Sparta Praga de República Checa. (Sparta Praga/Red social 'X')

Bryan Ruiz, seleccionador de Costa Rica, tiene claro que una de las claves para que la Tricolor aumente su nivel es que los jugadores den el salto a Europa y ante ese panorama puso como ejemplo a un seleccionado.

El entrenador afirmó que Josimar Alcócer es uno de los casos más representativos y que lo quiere ver evolucionar y llegar al más alto nivel, al punto que hasta dijo que lo quiere ver jugar en la Champions League.

“Yo quiero que los jugadores se vayan a Europa. Hablé con Josimar Alcócer y estoy muy feliz con el trabajo que está haciendo, pero ojalá que no se conforme con estar ahí en su liga y estar haciéndolo bien en el equipo en el que está.

“Yo lo quiero ver jugando Champions League, lo quiero ver en las mejores ligas de Europa también, porque tiene condiciones para eso”, comentó.

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Bryan Ruiz pide a los futbolistas costarricenses no conformarse

Ruiz afirmó que muchas veces lo que sucede con el futbolista costarricense no es un tema de calidad, sino de mentalidad.

“Lo he dicho en conferencias antes, lo que pasa con el jugador tico muchas veces es que se conforma con algo y no, no se conformen, siempre hay para crecer y eso es lo que ellos tienen que empezar a entender.

“Ojalá que de acá a un año no tengamos siete convocados, sino 15 o 16 o 23 como lo tiene ahorita la selección ecuatoriana”, explicó.

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