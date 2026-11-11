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Bryan Ruiz respondió sin rodeos sobre el supuesto club de amigos de la Selección Nacional

Bryan Ruiz habló sobre sus hombres de confianza a los que llevó a la Tricolor

Por Eduardo Rodríguez

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La llegada de Bryan Ruiz a la Selección Nacional de Costa Rica generó diversidad de opiniones entre los aficionados sobre los exjugadores y futbolistas experimentados que llevó a la Tricolor para conformar el equipo.

A la Comadreja se le hizo la consulta sobre un club de amigos en Costa Rica por su llegada y por los hombres que trajo, y el exjugador negó rotundamente esto, confirmando que lo que hizo fue llevar a gente de su confianza, como sería lógico, incluido Bryan Oviedo, quien fue invitado a sumarse a estos entrenamientos.

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán
Ruiz negó temas de clubes de amigos en la Sele. (JOHN DURAN/John Durán)

Son mi gente de confianza y que se ha preparado. Bryan Oviedo no forma parte de mi equipo de trabajo; él se está preparando, ha realizado pasantías. Yo no tengo problemas en que algún técnico de un club quiera venir a los entrenamientos, no tengo nada que esconder”, respondió el entrenador.

Ruiz habló de casos como el de Wardy Alfaro, que se integraría para el mes de enero del año que viene tras su paso por la Liga.

“A Wardy Alfaro lo conozco desde que comencé en la Sub-17 de la Liga donde era mi asistente,” apuntó.

Bryan también fue claro al decir que jugadores como Celso Borges o Keylor Navas son sus amigos, pero que no es por eso, sino por sus rendimientos en la cancha.

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“Celso Borges y Keylor Navas son mis amigos de toda la vida, pero Celso no fue titular ante Nicaragua; entró ante Haití por la situación de Roan Wilson, pero si no estuviera en buen nivel, no estaría acá. Y de Keylor Navas, quien dude de él no sabe de fútbol,” agregó el entrenador de la Tricolor ante la pregunta sobre el club de amigos en Costa Rica.

Navas no está convocado para esta fecha FIFA, ya que tiene un procedimiento médico que debe realizarse en estas semanas, por lo que es baja de cara a estos duelos, mientras que Borges sí fue llamado por parte de la Comadreja.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis