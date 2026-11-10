Bryan Ruiz tenía a Carlos Barahona como primera opción, pero explicó por qué no lo llamó

La lesión de Yerlan Sosa provocó su baja de la Selección Nacional de Costa Rica y, por ende, el llamado de Gerald Taylor, a pesar de ser un jugador criticado por los aficionados del Saprissa.

En conferencia de prensa, el entrenador nacional explicó los motivos para llevar al lateral saprissista, y confesó además que había una opción antes de él: se trataba de Carlos Barahona, jugador del Cartaginés.

Carlos Barahona no estará en la Sele por su situación legal explicó Bryan. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

“Por lo que hemos visto en los partidos, Gerald Taylor era la siguiente opción; confiamos en que podemos ayudarlo a mejorar y será importante que tanto él como Kenay Myrie entiendan lo que queremos”, mencionó el entrenador de la Selección Nacional.

A pesar del llamado de Gerald Taylor, el entrenador de la Tricolor fue sincero al confesar que tenía en sus planes al futbolista brumoso antes que al morado para sustituir a Yerlan por su lesión.

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“Es lamentable lo que le sucedió a Yerlan Sosa. Para nosotros la opción B era Carlos Barahona, pero está pasando por un proceso que todavía no se ha solucionado”, explicó con respecto al tema legal del blanquiazul, quien fue detenido y vinculado a un presunto caso de extorsión.

El jugador brumoso estuvo detenido y fue liberado tiempo después, pero se mantiene bajo investigación por dicha situación; sin embargo, el lateral ha jugado con normalidad en el combinado de la Vieja Metrópoli comandado por Amarini Villatoro, incluso saliendo del país para disputar el duelo de semis en Honduras por la Copa Centroamericana en la que los brumosos despacharon al Olimpia.