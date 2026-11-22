Byron Bonilla estaría cerca de ser jugador del Herediano, o, al menos, eso informó el periodista Kevin Jiménez.
El atacante del Real Estelí fue consultado acerca de su posible llegada a Costa Rica, nuevamente, pero esta vez para vestir la camisa rojiamarilla; sin embargo, el pinolero dejó una respuesta en la que dijo poco, pero a la vez no negó nada.
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“Ya veremos a ver qué es lo que pasa y ver si me quedo o me voy”, le respondió Bonilla al periodista Nectalí Mora, quien le había preguntado si había una propuesta formal del Team. Con una risa nerviosa y ante la insistencia del comunicador, el jugador del Real Estelí repitió: “Ya veremos si me quedo o me voy”.