Byron Bonilla estaría cerca de ser jugador del Herediano, o, al menos, eso informó el periodista Kevin Jiménez.

Bonilla estaría por llegar al Team. (Rafael Pacheco Granados)

El atacante del Real Estelí fue consultado acerca de su posible llegada a Costa Rica, nuevamente, pero esta vez para vestir la camisa rojiamarilla; sin embargo, el pinolero dejó una respuesta en la que dijo poco, pero a la vez no negó nada.

LEA MÁS: Saprissa tiene prácticamente una mano en la copa y esta es la razón

“Ya veremos a ver qué es lo que pasa y ver si me quedo o me voy”, le respondió Bonilla al periodista Nectalí Mora, quien le había preguntado si había una propuesta formal del Team. Con una risa nerviosa y ante la insistencia del comunicador, el jugador del Real Estelí repitió: “Ya veremos si me quedo o me voy”.