El Saprissa está a un pasito de asegurar el primer gran objetivo de la temporada y ese es asegurar el primer lugar del campeonato nacional para luego ir a buscar la estrella 41, algo que estaría muy cerca en caso de lograr sentenciar la punta en la próxima fecha.

La visita a Pérez Zeledón se marcaba como el partido más complejo de este cierre; a pesar de que los generaleños son últimos, siempre su estadio es una salida compleja, pero los de Tibás la resolvieron con comodidad para depender de ellos mismos en la última jornada ante el Inter San Carlos en la Cueva.

Saprissa no pierde un título tras ser líder desde 2018. (El Podcast de la Hinchada/El Podcast de la Hinchada)

En caso de que los morados logren cumplir la tarea y dejarse la punta, aseguran ponerle una mano al título 41 y con ello darle el regalo de Navidad que tanto anhelan los tibaseños, ya que Saprissa es casi insuperable tras adueñarse del primer puesto en una fase regular.

La última ocasión en la que los saprissistas perdieron un título en su casa, ya que el liderato les asegura cerrar todas las eliminatorias en la Cueva y les garantiza una gran final en caso de caer en rondas previas, fue en 2018, cuando el Herediano arruinó la Navidad morada en el Ricardo Saprissa; no obstante, ya los florenses están eliminados.

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En aquella ocasión, los rojiamarillos le ganaron a Saprissa en semifinales tras imponerse en penales en Tibás, luego le ganaron la final a la Liga y alargaron el certamen hasta una gran final que ganaron en tiempo extra en la Cueva por 2-3 (4-5 en el global).

Desde ese lejano 2018, los morados lograron ser líderes en el Clausura 2020, sacando el título ante Alajuela; para el 2023, en ambos torneos, ganaron el liderato y concluyeron siendo monarcas nacionales, al igual que en el 2024, cuando en el primer semestre de ese año consiguieron el recordado tetracampeonato.

Heredia fue el último equipo que derrumbó al Saprissa luego de que acabara líder. (JOHN DURAN)

Desde ese último trofeo, los de Tibás no han vuelto a ser campeones nacionales, lo que coincide con que no han podido volver a ganar una fase regular, por lo que, en caso de sacar la tarea en la última fecha, estarían a un pasito de la 41.

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“Hoy dependemos solo de nosotros, somos el equipo que más jornadas hemos estado líderes, y obviamente el próximo partido va a ser el más importante, el del sábado, entonces hay que tomarlo con mucha conciencia, se sabe que es una final, y vamos a intentar ganarla, para asegurarnos ese primer lugar”, dijo Hernán Medford luego del triunfo en Pérez Zeledón y con una mirada puesta en el duelo contra el Inter San Carlos.

El encuentro contra los Tafas será el sábado a las 7 de la noche en el Ricardo Saprissa.