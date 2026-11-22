Saprissa se sacó de encima el juego más complicado que le quedaba en el calendario para cumplir con el objetivo de afianzar el liderato de la primera fase y con ello conseguir una importante marca para Hernán Medford.

El Pelícano se mostró contento y hasta dando las gracias en la conferencia de prensa tras oír por fin una buena noticia sobre él, según mencionó Hernán, ya que es el segundo entrenador, detrás de Marvin Rodríguez, con más victorias (236) en el fútbol de la primera división, y Anthony Porras le consultó al respecto.

Hernán Medford quedó muy feliz con pregunta que le hicieron en conferencia de prensa. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Si uno llega a esos números es por algo, no es por suerte; si fuera por suerte, no estaría acá, ya me hubiera comprado la lotería y la hubiera ganado. Le agradezco a los jugadores que he tenido; ellos me han permitido llegar a esas estadísticas.

“Yo no llevaba eso, pero qué dicha que sacan algo bueno, entonces tranquilo, todavía falta, pero hoy estoy muy contento y toca pasar página”, agregó entre risas Medford por la pregunta de la Pitón en la conferencia.

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Los de Tibás cierran la fase de clasificación en la Cueva el próximo sábado para buscar sentenciar el liderato contra el Inter.