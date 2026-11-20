El defensor Gabriel Badilla falleció hace 10 años. Foto tomada de X.

Saprissa recordó a uno de sus referentes históricos, el defensor Gabriel Badilla, luego de que este viernes 20 de noviembre se cumplieron diez años de su sorpresivo fallecimiento.

El exfutbolista estaba realizando una carrera en Lindora, Santa Ana, cuando se desplomó y falleció víctima de un paro cardiorrespiratorio.

Mediante una nota en su sitio web, el club recordó el legado y el paso de el Gladiador, como se le conocía al zaguero, por el equipo morado.

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Saprissa recordó el legado de Gabriel Badilla

“Fue defensor, pero caracterizarlo así se queda muy corto. Gabriel fue un capitán integral, un luchador que vivió el ADN del Deportivo Saprissa y siempre que pudo lo impregnó a las nuevas generaciones. Definitivamente: un Morado de puro corazón.

“Se ganó, a punta de pundonor y calidad, el cariño de la afición, la titularidad en Saprissa, la capitanía y el respeto de compañeros y rivales. Era fuerte en zona defensiva y muchas veces determinante en ataque”, destacaron.

Badilla le dijo adiós al fútbol en junio de 2016 y se integró a la parte administrativa del club. Lamentablemente, cinco meses después falleció.

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Gabriel Badilla es muy recordado por todos en el Saprissa. (Mayela Lopez)

Los títulos que ganó El Gladiador con Saprissa

“Disputó un total de 270 partidos de torneo doméstico, así como 50 juegos de Concacaf, dos encuentros de Torneo de Copa y tres duelos por Mundial de Clubes”.

“Obtuvo un total de nueve cetros nacionales (2003, 2005, 2006, Invierno 2007, Verano 2008, Invierno 2008, Verano 2014, Invierno 2014, Invierno 2015) y dos internacionales: la Uncaf 2003 y la Copa de Campeones de la Concacaf 2005.

“Posteriormente, disputó el Mundial de Clubes en el que se consagraría con el histórico tercer lugar, siendo determinante y titular en el equipo Morado”, añadieron como parte de sus números.

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La camiseta 16 de Gabriel Badilla sigue en lo alto de Tibás

Luego de su muerte, a modo de homenaje, Saprissa elevó la camiseta 16 en lo alto de la gradería oeste, junto a otras leyendas del club como Evaristo Coronado, Wálter Centeno y Alonso Solís.

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