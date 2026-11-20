Sebastián Acuña está listo para volver a sumar minutos con el Deportivo Saprissa y podría ser de la partida de Hernán Medford, para el juego de este sábado, ante Pérez Zeledón.

El jugador sancarleño está completamente recuperado, luego de sufrir una molestia en una de sus rodillas hace unas semanas y dijo que el parón por la fecha FIFA le sirvió para recuperarse.

“Nos ayudó mucho a trabajar aspectos en los que estábamos fallando, estas dos semanas nos ayudaron a recuperar a muchos y en mi caso, estaba en recuperación y ahorita estoy al 100 por ciento, listo para aportarle al grupo.

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Sebastián Acuña (25) está listo para volver a sumar minutos con Saprissa. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Me siento muy bien, he hecho una buena readaptación, terapia, Dios primero y ojalá pronto le pueda aportar al equipo, también hay otros compañeros que se han recuperado y están listos para trabajar con la idea del profe (Hernán Medford)”, comentó.

Amplia planilla

El mediocampista afirmó que en estos días trabajaron con un objetivo: consolidar el primer lugar y amarrar el liderato, lo que les permitirá disputar una gran final, en caso de que sea necesaria.

“En estos 15 días trabajamos con la mentalidad de asegurar el primer lugar y la primera prueba es el partido del sábado, lo hemos trabajado muy bien, es el juego que nos dará el primer lugar.

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Gerson Torres y Sebastián Acuña

“Falta Inter San Carlos, pero debemos concentrarnos en el juego del sábado, no será fácil y si nos unimos, si estamos comprometidos lo podemos sacar”, recalcó.

Acuña destacó la calidad de la planilla de la S y el compromiso del equipo en estas instancias del certamen.

“Desde el inicio del torneo, el profe nos dijo que debíamos estar listos, tenemos una planilla extensa, ha habido muchos lesionados y el equipo sigue en buen nivel.

“Es importante para lo que viene, se vienen instancias importantes, partidos fuertes en los que todos debemos aportar al grupo”, resaltó.

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Saprissa enfrentará a Pérez Zeledón, este sábado, a las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué analizaron de Pérez Zeledón? el rival del sábado, a las 8 de la noche.

“Hemos hecho un análisis táctico, sabemos que se paran bien, tenemos claro cómo debemos jugar allá, es un rival fuerte, sobre todo en su casa.

“Vamos con la mentalidad de ganar, tenemos que ir a ganarles, ya contamos con varios jugadores recuperados y con mucho optimismo, con ganas de que sea sábado”, aseguró.

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