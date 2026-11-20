El mediocampista del Deportivo Saprissa, Gerson Torres, aseguró que el equipo ha aprovechado las últimas semanas para trabajar en las fallas que tuvo en partidos anteriores y llegar en buenas condiciones al compromiso contra Pérez Zeledón.

Los morados visitarán San Isidro de El General este sábado a las 8 de la noche en el estadio Municipal de Pérez Zeledón. El jugador reconoció que el rival será complicado, pero en la S ven este duelo como una final e irán con todo para dejarse los tres puntos.

La S, que es líder del Apertura 2026 con 31 puntos, cerrará la primera fase del campeonato contra Inter San Carlos, el 28 de noviembre.

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Pérez Zeledón recibirá a Saprissa, este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Estamos trabajando bastante fuerte, han sido semanas intensas para no bajar el rendimiento que teníamos, trabajando algunas falencias que tuvimos en partidos anteriores, en lo que sabíamos que estábamos fallando”, aseguró.

Como finales

El jugador destacó las cualidades de los Guerreros del Sur y reconoció que el equipo de Ronald Gómez tiene una gran presión porque necesita salir del último lugar.

“Pérez es un equipo bien trabajando, que intenta jugar bastante, lo hemos visto en videos para contrarrestar lo que ellos hacen. Creo que es un partido bueno, en el que debemos estar atentos para sacar el resultado.

Gerson Torres y Sebastián Acuña

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“Es importante mantener el liderato, hay dos juegos que vemos como finales, primero contra Pérez y luego cerrar en casa frente a Inter San Carlos, hay que cerrar bien”, comentó.

Gerson Torres (izquierda) destacó las fortalezas de Pérez Zeledón, rival al que enfrentarán este sábado. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El futbolista añadió que se vienen dos finales y buscarán regresar con todo luego del parón por las fechas FIFA.

“Sabemos que ellos (PZ) buscarán puntos para salir de la zona de abajo, pero tenemos que buscar los resultados”, comentó.