Saprissa tiene un asunto pendiente con Gerson Torres que deberá resolver tras el parón FIFA

El Deportivo Saprissa tiene un asunto muy importante que resolver con Gerson Torres, quien poco a poco ha ido ganando protagonismo como figura del equipo en este semestre; no obstante, el atacante está próximo a finalizar su contrato.

Gerson termina su vínculo con los de Tibás este diciembre, una vez concluido el Apertura 2026, por lo que, a pesar de las críticas que recibió en el pasado, ahora el panorama es diferente, ya que su nivel ha ido creciendo al punto de ser titular, y es por eso que se le consultó a Torres sobre su levantón ligado a la búsqueda de una renovación con el Monstruo.

Gerson acaba contrato en diciembre. (Mayela Lopez/Mayela López)

“No, el primer año que vine a Saprissa, tuve muchas lesiones, me costó demasiado; el equipo no andaba bien, entonces todo se veía mal. El torneo pasado, por decisiones técnicas, me tocó entrar de cambio, pero cada vez que entraba, creo que hacía goles y asistencias para ayudar al equipo un poco. Ahora, en este torneo, hago una buena pretemporada primero, me preparo bien y el profe me da la confianza y creo que he hecho un torneo aceptable”, explicó el jugador a Qué Golazo Mae.

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Ante la consulta de si él desea renovar para mantenerse con los saprissistas, el atacante no lo dudó.

“Sí, claro, obviamente, para eso vine acá, también quiero quedar campeón”, añadió de manera contundente el futbolista del Monstruo.

Torres acumula tres goles en el Apertura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

En lo que se refiere al torneo Apertura 2026, Gerson Torres acumula tres anotaciones: a Escorpiones, a Sporting y a Puntarenas; esta última se produjo en el duelo más reciente antes del parón de selecciones.

Por la Copa Centroamericana, el delantero le marcó al Deportivo Mixco de Guatemala, al Cartaginés en cuartos de final y también apareció en el repechaje ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador, para sumar otras tres dianas en lo que llevamos del semestre con la camiseta del Sapri.

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Gerson y Saprissa volverán a la acción este sábado a las 8 de la noche cuando visiten a Pérez Zeledón por la penúltima jornada de la fase regular del torneo nacional.