Cabo Verde hace historia: es el país más pequeño en clasificar a un Mundial de fútbol

Los jugadores de Cabo Verde celebran su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Esuatini. (Bruno da Moura )

Cabo Verde logró una clasificación inédita al Mundial 2026, tras vencer con autoridad 3-0 a Esuatini y coronarse campeón de su grupo en las eliminatorias africanas. Con este resultado, el combinado insular dejó a Camerún en la repesca y selló un boleto que desató la alegría en todo el país.

LEA MÁS: El Estadio Nacional cambió de nombre y así se llamará a partir de ahora

Una fiesta en Praia que valió un Mundial

El Estadio Nacional de Praia fue el escenario de una celebración inolvidable. Más de 15.000 aficionados llenaron las gradas para ver cómo su selección aseguraba su lugar en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras haber empatado 3-3 con Libia días atrás, el equipo no falló esta vez y dominó de principio a fin.

El primer gol llegó al minuto 48, cuando Livramento aprovechó un balón suelto en el área y desató la euforia en las gradas. Luego, Willy Semedo amplió la ventaja en el 54’, y finalmente Stopira, en tiempo de descuento, selló la goleada que hizo historia para todo un país.

El país más pequeño en jugar un Mundial

Con esta clasificación, Cabo Verde —un archipiélago de poco más de 500.000 habitantes— se convierte en el segundo país menos poblado en disputar una Copa del Mundo, solo detrás de Islandia, que lo hizo en Rusia 2018. Además, con apenas 4.000 kilómetros cuadrados, es ahora la nación más pequeña en territorio en participar en un Mundial, superando el récord que tenía Trinidad y Tobago desde Alemania 2006, según publicó el Diario Marca, de España.

El Estadio Nacional de Praia vibró con la histórica victoria que aseguró el pase de Cabo Verde al Mundial. (Facebook de Cabo Verde/Facebook de Cabo Verde)

Las selecciones ya clasificadas

Con este resultado, Cabo Verde se une a los otros 22 equipos que ya aseguraron su presencia en el Mundial: México, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

LEA MÁS: Costa Rica vs. Nicaragua: nicaragüenses lanzan duras críticas contra su selección

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de un medio de GDA y revisada por un editor para asegurar su precisión.