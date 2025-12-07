De la polémica en “La Cali” a la gloria: La confesión del joven de Alajuelense cuya mamá trabaja en el CAR

Un equipo lleno de variantes y jóvenes fue suficiente para que Alajuelense ganara 0-2 en San Carlos con protagonistas muy desconocidos para la afición, como lo son Eithan Barley, de 16 años, y Deylan Aguilar, quienes fueron los artífices de la victoria.

Aguilar se encontró un balón en el área para rematar y vencer al arquero Lezcano, algo que en el postpartido, en los micrófonos de Tigo, fue motivo para que mostrara su alegría en la entrevista.

Deylan Aguilar festeja su gol con Farbod Samadián, en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Darle gracias a Dios, al profe que me dio la oportunidad de jugar el día de hoy, fue una sensación demasiado linda; yo por estos colores muero, son mi vida y me gustaría aportar más a estos colores, y ser alguien importante en Alajuelense”, dijo Deylan.

Sobre la relación con su mamá, la cual trabaja en el CAR, el joven contó lo que significa este gol. “Vamos para seis años de que mi mamá está trabajando; debe estar muy contenta, pegando gritos, y ese gol va para ella”.

Sobre su situación, tiempo atrás en la que fueron a la Cali, siendo sancionados por la institución, Aguilar respondió.

Alajuelense ganó en San Carlos con un equipo lleno de jóvenes. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

“Fue un momento muy difícil para la familia y para todos; gracias a Dios el grupo nos apoyó, supimos manejar la situación y gracias a Dios salimos y me dio esta bendición”, comentó en los micrófonos de Tigo.

Eithan Barley, de 16 años, debutó y marcó el segundo de la noche tras un error del arquero Lezcano que dejó la bola en el área para que el joven marcara su gol.

“Es algo que he venido luchando, son años de trabajo, de sacrificio; gracias al profesor Óscar por la oportunidad y nada, a seguir trabajando”, comentó en Tigo.

“Le dedico este gol a mi familia, esto es para ellos que me apoyaron. Venía pensando con mi papá sobre debutar con gol; no lo esperé, pero gracias a Dios se dio”.