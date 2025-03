Caja revela hallazgos en investigaciones de clubes de Primera División

La Dirección de Inspección de la CCSS confirmó que constantemente hacen fiscalizaciones a los clubes de primera división. John Durán. (JOHN DURAN)

La denuncia que presentaron contra Celso Borges, por supuesta denuncia violencia, trajo a colación el apartente incumplimiento del jugador por, supuestamente, reportar un monto menor de su salario ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

La semana pasada, La Teja dio a conocer la denuncia de Marta Peralta, aún esposa del capitán liguista, en la que asegura que el jugador “altera su declaración sobre la renta ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, donde declaran un salario de más o menos xx millones de colones mensuales. Además de ocultar contratos de premios y bonificaciones recibidos”.

Por eso contactamos a José Eduardo Rojas, director de Inspección de la Caja, quien confirmó que el departamento fiscaliza cada cierto tiempo el accionar de los equipos de la primera división, para corroborar que no haya diferencias salariales y reveló que en la última fiscalización, del 2022, hubo diferencias en los salarios de más de 200 personas.

Rojas explicó cómo hacen las investigaciones y habló de algunos casos puntuales en donde se reportaron irregularidades con los sueldos reportados a la seguridad social.

En la mira

- ¿En este momento tienen una investigacion contra Alajuelense a raíz de la denuncia de su aún esposa?

A finales del año pasado se hizo una revisión específica del patrono, en este caso, el club y se detectó que hubo afectaciones, más que todo con los salarios del personal administrativo.

- ¿Qué tipo de controles ejercen en la Caja para verificar que los salarios que reporta una empresa, en este caso un equipo de fútbol, sean reales?

La Dirección de Inspección tiene dos mecanismos para actuar y verificar el correcto aseguramiento de los trabajadores.

El primero es una labor de referencia, que se da cuando existen alguna denuncia, que alguna persona solicite hacer la investigación o nos llegue algún documento que refiera hacer un análisis.

José Eduardo Rojas, director de Inspección de la CCSS reveló cuál es la situación con los clubes de la primera división y el reporte de sus planillas. Foto tomada de Linkedin. (Foto tomada de Linkedin. /Foto tomada de Linkedin.)

La otra forma es de oficio, son principalmente operativos de fiscalización para verificar el correcto aseguramiento y en el caso de los equipos de fútbol, no es un tema de hoy, desde hace tiempo la Caja viene fiscalizando las planillas y ha encontrado omisiones de algunos equipos, de hecho, encontramos que había clubes que no reportaban algunas cosas porque no las consideraban parte del salario.

Estos temas se vieron a nivel judicial y cuando se le dio la razón a la Caja, los equipos hicieron arreglos de pago.

- ¿Cómo se detecta que hay una irregularidad en cuanto al salario que reportan los clubes versus los salarios reales de los jugadores?

Hay todo un proceso de fiscalización, en donde el inspector de leyes y reglamentos hace una verificación de los rubros que han sido reportados a la Caja contra la realidad de lo que paga el patrono.

Tenemos distintas fuentes de información, como los reportes que hacen a Tributación Directa, las planillas que se reportan al INS, y a partir de ahí se inicia un proceso.

Es importante aclarar que los patronos gozan de ciertas garantías constitucionales, como el derecho de defensa y el debido proceso. Cada patrono es comunicado cuando se está investigando y si ellos lo consideran, pueden presentar recursos de revocatoria y apelación.

- ¿Se han detectado irregularidades en los montos presentados por los clubes de primera división?

En el 2022 se hizo un operativo integral del sector fútbol y se encontró una afectación importante, no como en el pasado, en donde había diferencias abismales, pero sí hubo inconsistencias.

Se halló diferencias de salarios de 228 personas, entre jugadores y personal administrativo y eso generó que los clubes tuvieran que hacer pagos por un poco más de 157 millones de colones, que fue el impacto en cuotas obrero patronales.

El año pasado comenzamos una revisión planificada y estaría finalizando en unos meses del 2025.

Recordemos que uno de los requisitos que tienen los clubes para operar es estar al día con la Caja, es una verificación que hace la Unafut antes de iniciar el campeonato y hay patronos que tienen una especie de arreglo en este momento.

Una fiscalización reciente evidenció diferencias de salarios en jugadores y personal administrativo de Alajuelense. Foto ilustrativa / Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Qué tipo de proceso se abre si se detecta una anomalía en un equipo (o empresa) cuando reporta salarios irreales?

Se abre una investigación, que depende de la empresa y la complejidad de la misma, porque no es lo mismo investigar a un patrono con 50 trabajadores, que a uno con más de 200 personas.

Estos procesos suelen durar menos de seis meses y si se determina que hubo una diferencia salarial se establecen las sanciones correspondientes y los patronos, en su derecho, pueden apelar. Han habido casos que se elevan a la vía judicial.

- ¿Qué han revelado las investigaciones sobre Herediano, un equipo que ha sido muy cuestionado?

Las investigaciones detectaron que en este caso hubo planillas con diferencias de salario, en un momento fueron grandes y hubo procesos judiciales que se derivaron de esas investigaciones.

Recientemente se habían formulado algunos acuerdos de pago.

- ¿Es común que un equipo tradicional reporte un salario inferior al millón de colones?

No y lo hemos cuestionado, uno tiene monitoreos en ciertos sectores específicos, por decirlo así son como bandas o topes salariales que uno podría presumir que son los correctos.

Uno sabe que habrá equipos grandes que emplean jugadores con salarios elevados y sabe que antes de su contratación que reciben sueltos altos, por lo que circulan en medios de comunicación y esto es parte de los controles que tiene la institución, y cuando se ve se revisa la situación.

Los patronos pueden ser investigados de oficio o hay personas que presentan denuncias sobre las diferencias en planillas. Archivo. (JORGE CASTILLO)

- ¿A qué sanción se exponen los equipos de fútbol si no reporta los salarios reales?

Aquí hay que dejar claro que el más afectado es el trabajador, porque su pensión está reflejada con los ingresos que se reportan a la Caja o si se incapacita, los subsidios que paga la Caja también se calculan con lo que reporta el patrono.

Cuando se detecta la anomalía, el patrono debe pagar los intereses desde que comenzó la afectación, por ejemplo, si no se reportan los salarios correctamente desde el 2023, se deben cancelar los intereses a esa fecha y también se cobran recargos, por la omisión de esos reportes.

Si estos recargos no se cancelan a tiempo, se inicia una acción de cobro que puede derivar hasta en el cierre del negocio.