Campeones de la liga de baloncesto tico podrán presumir con anillos al mejor estilo de la NBA

Este lunes arrancaron los playoffs de la Liga Superior de Baloncesto en Costa Rica, la recta final para definir al monarca de la temporada y el quinteto que alce el título; podrá llevarse un detallazo adicional al mejor estilo de la NBA, un anillo que lo distinga como campeón.

Royrán Arias, presidente de la Liga Superior de Baloncesto, mostró el anillo que se llevará el campeón de la temporada. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Tal cual sucede en la mejor liga de básquet del mundo, desde el año pasado en Tiquicia los monarcas también pueden llevarse el souvenir que los distinga entre los otros.

Los anillos de campeonato son un esfuerzo y una innovación que trae la LSB para incentivar a los jugadores y que en el país la expresión “pelear por el anillo”, para referirse al título, como se hace en Norteamérica, tenga el mismo sentido.

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“Queríamos hacer algo que quede como más personal, que se lo puedan llevar, guardar, que se sienta más especial y que solo lo tendrán los campeones.

“Es el segundo año que se da la entrega del anillo; es algo que queremos generar, cultura y tradición, y creemos que es la mejor manera de hacerlo. En el baloncesto, la entrega del anillo es algo muy significativo, parte de la idiosincrasia de este deporte, y queremos profesionalizarlo y llevarlo a otro nivel”, comentó a La Teja Royrán Arias, jerarca de la LSB.

La LSB busca fortalecer la cultura del baloncesto en Costa Rica

El anillo para el campeón de la temporada de la Liga Superior de Baloncesto es basado en los que se hacen en la NBA. (Julián Villalta/Julián Villalta)

El presidente cree que con detalles como este, el jugador se motivará aún más para darlo todo en la cancha y que haya mejores partidos y show, lo que subirá el nivel del torneo y más gente se motivará a asistir a los gimnasios.

“En el baloncesto existe esa cultura, la de buscar el anillo; los equipos crean los banners que les recuerdan a todos que fueron campeones, pero esto es algo personal, para el jugador y el entrenador; es un premio extra que sé que el jugador aprecia mucho”.

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El anillo para el campeón de la temporada de la Liga Superior de Baloncesto es basado en los que se hacen en la NBA. (Julián Villalta/Julián Villalta)

Así es el anillo que recibirá el campeón de la temporada 2026

El anillo tico, además, es personalizado; al frente tiene el logotipo oficial de la LSB esmaltado en rojo y negro sobre un fondo carmesí, rodeado por un deslumbrante bisel de pedrería fina que aporta un brillo imponente.

Del costado izquierdo tiene grabado el sello geográfico e histórico del torneo con la inscripción “Costa Rica 2026” y del derecho lleva el nombre del equipo campeón con la frase “Champions 2026”.

El anillo para el campeón de la temporada de la Liga Superior de Baloncesto es basado en los que se hacen en la NBA. (Julián Villalta/Julián Villalta)

Un detalle muy curioso que nos comentó Arias es que a nivel de Centroamérica solo en Costa Rica se implementó esta tradición.