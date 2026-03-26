Tres exjugadores de la NBA y famoso cantante serán los invitados especiales de juego de estrellas tico

Cedric Ceballos jugó para Los Ángeles Lakers en la NBA durante los 90. (Cortesía LSP/Cortesía LSP)

El fin de semana del 1 y 2 de mayo Costa Rica contará con el Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) en un show como no se había visto antes en el país.

Mediante un comunicado de prensa, la organización confirmó que contará con tres exjugadores de la NBA para el evento, el cual se propone marcar un antes y un después en este tipo de espectáculos deportivos.

“La LSB confirma una constelación de leyendas internacionales que engalanarán la duela. Entre los invitados de honor se encuentran los ex-NBA Cedric Ceballos (All-Star y campeón del Slam Dunk Contest), Craig Smith (reconocido por su potencia en equipos como los Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers y LA Clippers) y el carismático Keith Closs quien jugó en Los Ángeles Clippers y Harlem Globetrotters.

“Estas figuras no solo participarán en el Juego de Celebridades, sino que liderarán clínicas de bien social y actividades de fomento a la lectura para niños en la zona de Hatillo durante la mañana del evento”, destacaron.

Confirmación oficial y expectativa del evento

La Teja había informado de la presencia de Ceballos desde el 17 de marzo y la organización ya logró confirmar los otros dos ex NBA que los acompañarán.

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Además también contarán con la presencia del cantante estadounidense De La Ghetto.

La Liga Superior de Baloncesto traerá a tres exjugadores de la NBA para su juego de estrellas. (Cortesía/Cortesía)

Show musical y apuesta por el entretenimiento

“La oferta de entretenimiento de este año rompe todos los esquemas. El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de la estrella internacional De La Ghetto, quien traerá toda su energía al All-Star Game.

“Además, la organización se enorgullece en anunciar que el evento contará con una fuerte presencia de artistas nacionales invitados, reforzando el apoyo de la LSB al talento costarricense, creando un puente entre el deporte y la escena cultural local”.

Fecha, sede y entradas del Juego de las Estrellas

El Juego de las Estrellas será el 1 de mayo en la Ciudad Deportiva de Hatillo, y las entradas están disponibles en el sitio web de la plataforma OMticket.com.