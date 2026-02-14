Chris Paul dice adiós: uno de los mejores basquetbolistas de la NBA anunció su retiro

Chris Paul, uno de los mejores directores de juego de la historia de la NBA, anunció su retirada en mitad de su campaña 21 en la liga norteamericana de baloncesto, en la que se encontraba sin equipo.

Paul, segundo jugador con más asistencias y robos de la historia, había sido apartado en diciembre de Los Angeles Clippers, la franquicia con la que esperaba retirarse a final de esta temporada.

El 5 de febrero, poco antes del cierre del mercado de fichajes, los Clippers incluyeron a Paul en un traspaso con los Toronto Raptors, con los que no llegó a debutar.

El basquetbolista Chris Paul (derecha) anunció su retiro profesional. Foto: AFP. (JONATHAN DANIEL/AFP)

Este viernes, la cadena ESPN avanzó que los Raptors dejaban en libertad a Paul y poco después el jugador, de 40 años, envió su mensaje de despedida de las pistas.

“¡Esto es todo! Voy a dejar el básquet”, confirmó a través de Instagram.

Divorcio con Clippers

Paul, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, se une definitivamente a la lista de gigantes de la NBA que nunca ganaron un campeonato.

Su adiós era esperado desde que explotó el agrio divorcio con los Clippers.

Al lado de Blake Griffin y DeAndre Jordan, Paul encabezó una de las mejores etapas de la historia de los Clippers entre 2011 y 2017, cuando compitieron seis años seguidos en los playoffs y estuvieron por encima de sus vecinos Lakers.

Posteriormente militó en los Houston Rockets, los Oklahoma City Thunder y los Phoenix Suns, con los que en 2021 jugó sus únicas Finales, perdidas ante los Milwaukee Bucks.

Paul deja las pistas como el segundo jugador con más asistencias y robos de la historia, solo por detrás de John Stockton en ambas categorías.

En los 1.370 partidos disputados en su carrera, el base promedió 16,8 puntos y 9,2 asistencias.