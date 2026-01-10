El deporte nacional llora el fallecimiento de Clemencia Conejo

El deporte costarricense llora el fallecimiento de doña Clemencia Conejo Chacón, quien fuera una de las principales impulsoras del deporte en nuestro país.

Doña Clemencia murió a los 88 años. Fue entrenadora de baloncesto y además rompió esquemas, al ocupar distintos cargos en el campo del deporte, como ser la primera mujer en integrar el Consejo Nacional de Deporte.

Además fue la primera mujer en dirigir la Dirección General de Educación Física y Deportes, fue miembro de la Federación Costarricense de Fútbol y fue fundadora y primera directora del Centro Nacional de Educación Física, institución que dio origen a la actual Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional.

La educadora e impulsora del deporte, Clemencia Conejo falleció a los 88 años. Foto: archivo.

La trayectoria de doña Clemencia

De acuerdo con una publicación del Icoder, sus inicios como deportista los dio en el equipo de baloncesto femenino de la Gimnástica Española al lado del entrenador Rodrigo Montero, en 1953. Ya para 1958, pero con el equipo de Versalles BBC ganó el Campeonato Nacional de Baloncesto, en forma invicta.

“Fue la primera costarricense que participó en el Campeonato Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos, en la Liga Long Beach, con el equipo Ahern´s Shamrocks, entre 1959 y 1960, y la primera en jugar en un Campeonato de la República Federal de Alemania, haciéndose acreedora del subcampeonato con el equipo ASV de Berlín", mencionó la institución.

Como entrenadora, su principal logro radica en la obtención de 4 Campeonatos Nacionales, en forma consecutiva, con el equipo de la Universidad Nacional en 1972, 1973, 1974 y 1975. A ello se añade el Campeonato Centroamericano de Maxibaloncesto, en 1989.

Clemencia Conejo (derecha) fue la primera mujer en el Consejo Nacional de Deporte.Foto: tomada de Facebook. (Foto: tomada de Facebook. /Foto: tomada de Facebook.)

Fue fundadora y jefe del Centro Nacional de Educación Física, de 1969 hasta 1972. Esta institución se transformaría luego en la Escuela de Gimnasia y Cultura Física, conocida actualmente como la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional.

De 1980 a 1982 se desempeñó como directora general de Deportes y fue la primera mujer en dirigir la Dirección General de Educación Física y Deportes.

Fue pionera en el campo de la medicina del deporte y en la documentación e información deportiva y recibió gran cantidad de homenajes y distinciones en reconocimiento a su labor y espíritu de colaboración.

Clemencia Conejo, entrenadora de baloncesto falleció este 9 de enero, a los 88 años. Foto: Olman Mora. (Olman Mora/Olman Mora)

La Biblioteca de la Escuela Ciencias del Deporte, lleva su nombre y fue nombrada como Directora de la Comisión de Fútbol Femenino a nivel de CONCACAF y UNCAF.

Además, se integró a la Galería Costarricense del Deporte, en el 2014.