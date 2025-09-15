Deporte costarricense lamenta el fallecimiento de uno de sus más queridos exponentes

El ciclista y mecánico Luis Carlos Araya perdió la vida el domingo anterior, mientras hacía deporte, en Cartago. Foto tomada de la Fecoci. (Foto tomada de la Fecoci./Foto tomada de la Fecoci.)

El ciclismo costarricense está de luto por el fallecimiento de una de las personas más apasionadas de este deporte.

Se trata de Luis Carlos Araya Aguilar, quien se desempeñó como ciclista y en la actualidad era mecánico. Luis Carlos falleció el domingo, mientras practicaba el deporte de sus amores.

Según trascendió, Araya, quien tenía 40 años, iba en su bicibleta en el sector de La Anita, en Orosi, cuando sufrió un infarto y se precipitó de la bici. Pese al esfuerzo de las autoridades, se declaró al deportista sin vida en el lugar.

La Federación Costarricense de Atletismo publicó una esquela este lunes, lamentando la pérdida de Luisca, como era conocido en el medio local.

“Con mucho pesar, despedimos a un gran amigo del ciclismo nacional. Durante tantos años fue mucho más que un mecánico: fue compañero de ruta, consejero, apoyo incondicional y una persona querida por todo el pelotón.

Araya era amante del ciclismo y laboraba como mecánico. Foto tomada de la Fecoci.

“Su pasión y entrega por este deporte quedarán siempre en nuestra memoria. Fuerza a sus familiares y seres queridos”, destacó la federación.

Luis Carlos apoyaba a la Fundación “Yo impulso”, que busca involucrar a los jóvenes en el deporte y este fue el mensaje que dejó la organización.

“Con una profunda tristeza, despedimos a nuestro gran amigo Luis Carlos Araya Aguilar. Con su característica sonrisa y desinteresada anuencia a ayudar, Luisk fue un aliado invaluable para nuestra fundación y el ciclismo costarricense.

“Siempre estaremos en absoluta gratitud por su calidad como profesional, pero sobre todo por su calidez como ser humano y amigo que fue para nosotros”.