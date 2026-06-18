Canadá busca su primera victoria en un Mundial con dudas de peso para enfrentar a Qatar

La selección de Canadá buscará ganar su primer partido en Copas del Mundo este jueves cuando, en condición de local, se mida al combinado de Qatar por la segunda fecha de la fase de grupos.

Los anfitriones vienen de empatar ante Bosnia a un tanto en su primer compromiso, y en su tercera participación en mundiales, tras México 1986 y el pasado en Qatar 2022, solo conocían la derrota, hasta que lograron sumar un punto para su historial en el pasado encuentro.

Davies es duda para el juego de Canadá ante Qatar (CANDICE WARD/Getty Images via AFP)

Canadá tiene una gran interrogante para este duelo contra la Selección Nacional de Qatar, y es que su máxima estrella, el lateral izquierdo del Bayern Múnich, Alphonso Davies, sigue siendo una incógnita luego de perderse el debut de los norteamericanos en esta justa mundialista.

Según reportes de la prensa internacional, la estrella del club de la Bundesliga de Alemania no ha podido entrenar al mismo ritmo que el resto del plantel y su participación ante los qataríes está en peligro.

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Los anteriores anfitriones de la Copa del Mundo en el 2022 llegan a este juego con una racha muy negativa de siete compromisos sin sacar la victoria, con cuatro pérdidas y tres empates, siendo su debut mundialista uno de estos tras conseguir un agónico tanto contra Suiza (1-1).

El duelo entre Canadá y Qatar será este jueves a las 4 de la tarde, hora de Costa Rica.