Capitán y excapitán de la Sele le responden a los panameños que se sienten más que Costa Rica

En la Selección de Costa Rica se vieron muchas risas y tranquilidad en el entrenamiento de este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica y Panamá jugarán este jueves a las 8 p.m en el Estadio Nacional en San José en un choque que está caliente y que será la mejenga de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

La rivalidad entre ticos y canaleros se ha encendido en los últimos años al punto que a raíz de algunos datos y rachas, los vecinos del sur se sienten favoritos y más envalentonados que nunca y anticipan una victoria como lo han conseguido en sus últimas dos visitas.

Hay una racha pesada a favor de los panas desde el 2020, en las nueve ocasiones que se han medido a los ticos suman siete victorias, un empate y solo una derrota. Suma cinco triunfos al hilo desde junio del 2022.

Ante tanto gozo muchos creen que es el momento de bajarle los humos a los canaleros, poner orden en la casa y retomar el camino a las victorias que se ha vivido toda una vida con Panamá.

A Costa Rica le llegó la hora de sacudirse del dominio panameño de los últimos años. (ROBERTO CISNEROS/AFP)

Róger Flores, excapitán de la Selección de Costa Rica, mundialista en Italia 90, ve a los panas muy creciditos y sacando pecho con la idea de que son favoritos, a lo que responde que entonces hay que tirarles toda la presión y peso a una selección que no está tan acostumbrada a eso.

“Hay que decirles, ‘ok, sí, está bien, tienen toda la potestad para decir que en este momento son mejores, pero nosotros tenemos 30 años de dominar la zona, estamos acostumbrados a tener esa presión’ y entonces sí le pasamos la presión a ellos que no están acostumbrados a jugar y trabajar con ese peso, a ver si la aguantan, como la soportamos nosotros desde el 90 para acá.

“Usted no juega igual con presión que sin presión, entonces, vamos a ver si responden como dicen ellos que son mejores, nosotros tenemos una selección buena, pero está en transformación y si la mantenemos y cuidamos en dos años podemos tener una muy buena selección, pero de momento, tirémosle la presión, si quieren escuchar que son buenísimos, está bien, que se lo crean”, dijo.

Il Capitano afirma que si el rival es tan superior a como se pinta, mínimo tendría que sacar un empate este jueves.

Róger Flores afirma que Panamá tiene que demostrar si sabe lidiar con la presión en un partido de estos. (Alonso Tenorio)

“Hasta ahora es que le podemos dar un ratito la bola a ellos para ver si es cierto que aguantan la presión, nosotros tenemos seis mundiales, ellos tienen uno, que no vengan a tirar cosa al aire”.

Panamá nunca ha sido más que Costa Rica

Johnny “El Loco” González, es de esos periodistas que no se va con los que pintan que Panamá es un equipazo que va a arrollar a los ticos, para él ni ahora ni antes han sido mejores y eso no se cambia por una racha de unos partidos.

“¿Cómo le vamos a tener miedo o Panamá? ¿Qué ha hecho históricamente? Nosotros le ganamos a Italia en unas olimpiadas y en un mundial, a Uruguay campeón del mundo, tenemos una liga top, ellos nacieron en 1989 y tienen una liga casi amateur.

“Les llevamos más de cien goles de diferencia, ahorita ciertamente en este proceso les ha resultado, pero la historia pesa. Costa Rica este jueves tiene que ganarle sí o sí a Panamá y bajarlos de una vez de esa nube de preocuparnos por jugar acá con Panamá- Es un relajo escuchar ticos que le tengan miedo”

González se fue con los tacos de frente al afirmar que Panamá es un equipito casero, que fuera de Centroamérica no ha logrado nada, donde para él está la muestra del crecimiento de una selección.

Francisco Calvo deja que los panameños hablen

El capitán de la Selección de Costa Rica, Francisco Calvo, señaló que el grupo está preparado para terminar con la racha negativa ante Panamá. (David Loaiza)

Francisco Calvo, capitán de la Selección de Costa Rica, fiel a su estilo, le respondió de manera muy directa a los aficionados y periodistas panameños que pasan dando por menos a la Tricolor.

El macho no entró en polémicas y no trató de bajarle el piso a los canaleros, más bien se enfocó en darle su lugar a la Sele.

“La jerarquía que tiene Costa Rica nadie se la quita, es algo que nos hemos ganado a lo largo de los años y está para respetarse, tenemos cinco partidos sin ganarle a Panamá y también hay que darles el valor, ha evolucionado, es una selección que juega muy bien y tiene buenos jugadores y hay que darle su mérito, pero seguimos siendo la Costa Rica que tiene seis mundiales y eso nadie nos lo va a quitar y por eso vamos a tratar de seguir poniéndole para que eso sea respetado”, comentó.

Calvo fue enfático al comentar que de la historia no se puede olvidar, ni lo que ha pasado en los últimos tres años contra los canaleros, pero advirtió que lo de ahora es borrón y cuenta nueva.

“La selección anímicamente está bien, Costa Rica no está preparando los partidos con rencor, pensando en la historia corta, sino con el objetivo que es, clasificar al final four, conseguir una meta y algo que queremos. Panamá es una gran selección, pero Costa Rica también lo es”, añadió.

Además, respondió si el rival es favorito o no en la serie como muchos lo quieren pintar.

“Si en Panamá se sienten favoritos, allá ellos, está bien, nosotros no vemos medios panameños, imaginaría que no lo hace nadie en el grupo y si lo hacen les diría que no, pues no suma nada, al final lo que ustedes digan tienen todo el derecho de hacerlo y lo respetamos, pero nada más” dijo.