Francisco Calvo puso en su lugar a los panameños que se creen más que Costa Rica

Francisco Calvo afirma que en la Selección de Costa Rica se siente y vive un gran ambiente a lo interno. (Rafael Pacheco Granados)

Francisco Calvo, capitán de la Selección de Costa Rica, fiel a su estilo, le respondió de manera muy directa a los aficionados y periodistas panameños que pasan dando por menos a la Tricolor.

El macho no entró en polémicas y mucho menos trató de bajarle el piso a los canaleros, más bien se enfocó en darle su lugar a la Sele y recordar por qué es una selección de prestigio y con tantos logros en el área.

En varias ocasiones le consultaron sobre el tema, durante la conferencia de prensa previa al choque de este jueves a las 8 p.m., por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf en el Estadio Nacional.

“La jerarquía que tiene Costa Rica nadie se la quita, es algo que nos hemos ganado a lo largo de los años y está para respetarse, tenemos cinco partidos sin ganarle a Panamá y también hay que darles el valor, ha evolucionado, es una selección que juega muy bien y tiene buenos jugadores y hay que darle su mérito, pero seguimos siendo la Costa Rica que tiene seis Mundiales y eso nadie nos lo va a quitar y por eso vamos a tratar de seguir poniéndole para que eso sea respetado”, comentó.

LEA MÁS: Chepe Bomba tira sin piedad a Costa Rica: “Panamá es ‘Papamá’”

La Selección de Costa Rica mostró muy buen ánimo este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)

Calvo fue enfático al comentar que de la historia no se puede olvidar, ni lo que ha pasado en los últimos tres años contra los canaleros, pero advirtió que lo de ahora es borrón y cuenta nueva.

“La selección anímicamente está bien, Costa Rica no está preparando los partidos con rencor, pensando en la historia corta, sino con el objetivo que es, clasificar al final four, conseguir una meta y algo que queremos. Panamá es una gran selección, pero Costa Rica también lo es”, añadió.

LEA MÁS: Periodista panameño analiza partido ante Costa Rica como pocos en Panamá lo hacen

Además, respondió si el rival es favorito o no en la serie como muchos lo quieren pintar.

“Si en Panamá se sienten favoritos, allá ellos, está bien, nosotros no vemos medios panameños, imaginaría que no lo hace nadie en el grupo y si lo hacen les diría que no, pues no suma nada, al final lo que ustedes digan tienen todo el derecho de hacerlo y lo respetamos, pero nada más” dijo.

LEA MÁS: Thomas Christiansen, se animó a responder si Panamá es mejor equipo que Costa Rica