Carlos Barahona habla de los pecados de Cartaginés ante Saprissa

Saprissa salió con ventaja del Fello Meza 1-2, dejando la serie cuesta arriba para Cartaginés de cara a sus intenciones de llegar a la final.

Carlos Barahona lamentó el marcador y habló de esos fallos brumosos para tener el marcador cuesta arriba.

Carlos Barahona lamenta los errores que les costaron la ida de semis ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

“Es una lástima que no hicieran goles así, primero por un desvío. Se trabajaron 45 minutos el balón parado y el equipo se vio bien, pero los detallitos es lo que nos está jodiendo. Llegamos a marco, no los hacemos".

La crítica del jugador se centró luego en la exigencia defensiva de las instancias finales y el alto precio de cometer errores.

“Si fallás un toquecito atrás, te hacen un gol. Son equipos grandes que no te perdonan y yo siento que las semifinales hay que jugarlas con todo, no se puede regalar nada, y la verdad es que con una sensación difícil”, aseguró Barahona tras la derrota.

Sobre los duelos ante los rivales de peso, Barahona habla de estar dentro del juego para evitar fallos.

“Siento que todos tienen que estar en la misma sintonía; si uno o dos jugadores o tres no están metidos, vamos a tener errores que nos costarán partidos; repito, se juega bien, pero estas series son de meter con todo”, afirmó tras la derrota.

Cartaginés visitará al Saprissa para buscar remontar el domingo a las 4 de la tarde en la Cueva.