José Eduardo Mora compara a Vladimir Quesada con un exgaláctico del Real Madrid

El periodista José Eduardo Mora sorprendió al comparar el trabajo de Vladimir Quesada en Saprissa con el de Zinedine Zidane en el Real Madrid

Por Eduardo Rodríguez

El triunfo del Saprissa en las semifinales de ida contra Cartaginés, este jueves, en el Fello Meza fue el momento idóneo para que el periodista de Tigo, José Eduardo Mora, le diera valor al trabajo de Vladimir Quesada, al punto de compararlo con el extécnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.

José Eduardo Mora puso el nombre de Vladimir Quesada en Saprissa a lo que significa Zidane para el Madrid.

“Yo voy a poner un estándar mucho más alto. Vladimir es al Saprissa lo que Zidane es al Real Madrid, es así, cada quien en su ámbito, de verdad”, comentó en Tigo Sports Radio.

“Si el saprissismo de verdad considerara el trabajo que hace Vladimir, llevando al equipo donde lo ha llevado, lo tendrían en otro pedestal, pero absolutamente”, sentenció José Eduardo.

Quesada y el Monstruo se preparan para medirse al Cartaginés este domingo en el duelo de vuelta de las semifinales, en el que Saprissa llega con ventaja de 2-1.

