Carlos Vela se pronuncia por primera vez sobre las salidas de Alejandro Bran y Kenneth Vargas

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, habló con claridad acerca de la salida de Alejandro Bran y de Kenneth Vargas en el podcast oficial del club, Rojinegro Querido.

En un stream en Facebook y en el YouTube oficial de la Liga, el azteca dejó clara su postura sobre los actos extradeportivos de los jugadores que ya fueron sacados del club.

Vela fue claro sobre el tema de Bran y Vargas después de su salida del club (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es una oportunidad para dejar muy claros los valores que tiene el club; siempre se ha dicho de manera clara. En su momento, con los diversos incidentes que vivimos, dijimos que creemos en una segunda oportunidad, pero también siempre hablamos de que una reincidencia ya es otra cosa.

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“Cuando las cosas se hablan con claridad y con franqueza, no hay mucho que decir; las cartas estaban echadas y había que tomar decisiones, sin voltear atrás. Estamos seguros de que se tomó la mejor decisión para el equipo, para los objetivos que queremos tener”, aseguró Vela sobre el caso de estos dos jugadores.