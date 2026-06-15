Famosísimo streamer argentino le hace un gran guiño a Alajuelense en pleno Mundial

El reconocido creador de contenido de Argentina, Lautaro del Campo, mejor conocido como La Cobra, se emocionó al ver una camisa de Alajuelense en pleno stream mundialista.

La Cobra se emocionó de ver un hincha manudo en el Mundial (Captura pantalla/Captura pantalla)

Meses atrás, La Cobra salió con una camisa de la Liga hablando cosas positivas del club manudo, ya que la institución le mandó algunos artículos de los leones; sin embargo, en esta ocasión apareció un aficionado tico con la camisa rojinegra y Lautaro se emocionó buscando algún objeto liguista.

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Al final apareció mostrando una especie de pin de la Liga en su stream mientras el hincha tico hablaba de los manudos en ESPN sobre la Copa del Mundo.

El clip fue subido por una cuenta de aficionado de los rojinegros en X, en el que se puede ver la emoción de La Cobra al ver el escudo de Alajuelense.