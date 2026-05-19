Carta de heredianito conmovió y motivó a los campeones antes de alcanzar la 32

El campeonato número 32 de Herediano sigue dejando momentos inolvidables para la afición.

Este martes, el club compartió en sus redes sociales una carta escrita por Pablo, un niño de apenas ocho años que expresó el enorme cariño que siente por los colores florenses.

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El mensaje iba dirigido a los jugadores, al cuerpo técnico y a Fuerza Herediana. En el texto, el pequeño habló sobre cómo toda su familia vive intensamente cada partido y cómo el equipo forma parte importante de sus emociones.

La afición ha celebrado a más no poder. (Rafael Pacheco Granados)

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“Quiero preguntarles a todos ustedes: ¿qué significa el Team? ¿Qué sienten por llevar en su pecho el escudo florense?

“Ver a mi papá tenso viendo un partido o a mi mamá molesta que escucha por tele que hablan mal del Team o a mi hermana triste porque el equipo pierde. Todos sentimos pasión. ¿Por qué el escudo va a la izquierda? Porque se deja el corazón en la cancha", se lee en el texto.

El sueño de ser campeón

La carta fue enviada antes de la final de vuelta y terminó con un deseo que finalmente se hizo realidad: “mañana quiero ser campeón, ¿y ustedes? Sí se puede”.