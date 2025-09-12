Cartaginés de Andrés Carevic es una muralla defensiva, solo tres clubes le han marcado gol

El Cartaginés de Andrés Carevic destaca por su zona defensiva, que ha sido una verdadera muralla en lo que va de la temporada y hay razones para que eso sea así.

Kevin Briceño pasa un buen momento con Cartaginés. (Mayela López/Mayela López)

Si bien es cierto, el trabajo del cuerpo técnico es integral y se esmeran en todas zonas del equipo con la misma intensidad e importancia, la defensiva la lleva el exdefensor uruguayo Omar Royero y le ha ido muy bien. Por si fuera poco, el entrenador de porteros es Carlos Díaz, un experimentado en esas labores.

Eso ha generado números muy aceptables. El cuadro blanquiazul es el menos goleado del Clausura 25, solo le marcaron un gol, de penal y en tiempo de reposición en la primera fecha del campeonato. Ese juego lo perdió 1 a 0.

Además, de los últimos ocho partidos, tomando en cuenta torneo nacional y Copa Centroamericana, el portero Kevin Briceño solo ha recibido un gol.

Esa anotación fue conseguida por Verdes de Belice, en el partido que terminó con paliza brumosa 8 a 1 por la Centroamericana.

Andrés Carevic le encomendó a Omar Royero la parte defensiva del Cartaginés. (Mayela López/Mayela López)

El preparador físico del Cartaginés, Juan Carlos Herrera, nos contó que el cuerpo técnico está muy enfocado en el equipo, cada cual asumiendo el rol respectivo. Royero hace una impecable labor.

“Tenemos un método donde trabajamos de manera unificada e integrada, aunque tácticamente Omar es la persona que lleva el tema defensivo, pero no hablamos de la línea de cuatro, ni del portero, es un trabajo colectivo absoluto, de cómo presionar al rival, a los delanteros con todas las variables”.

En los diez partidos de la temporada, los brumosos registran cuatro goles en contra, el que le metió Liberia en la primera fecha, dos que le metió Saprissa y el de Verdes, esos en la Centroamericana.

O sea, Cartaginés recibe un gol cada 225 minutos, lo que equivale a cada dos partidos y medio.

Pero, cuánto tiene que ver la parte física para que el trabajo defensivo se vea de esa manera.

“Es parte del todo, Andrés es un técnico que respeta mucho su modelo de juego y de acuerdo a eso trabaja, es un equipo intenso, presionante, dominante del juego. A mí me exige trabajos para que el jugador se acostumbre a realizar esfuerzos que va a tener que hacer el día del partido”.

Cartaginés celebra su solidez defensiva. (Mayela López/Mayela López)

Herrera destacó el trabajo de su compañero en la parte física, Michael Leitón.

Por ahora, los rivales chocan una y otra vez contra la muralla brumosa, y Carevic disfruta de tener la defensa más sólida del campeonato.

Los resultados

Estos son los resultados del Cartaginés en la temporada

Liberia 1 - Cartaginés 0

Saprissa 2 - Cartaginés 0 (Copa Centroamericana)

Sporting 0 - Cartaginés 1

Cartaginés 3 - Saprissa 0

Motagua 0 - Cartaginés 0 (Copa Centroamericana)

Guadalupe 0 - Cartaginés 0

Cartaginés 8 - verdes 1 (Copa Centroamericana)

Cartaginés 4 - Independiente 0 (Copa Centroamericana)

Cartaginés 0 - Puntarenas 0

Cartaginés 2 - Herediano 0