¿Andrés Carevic a la Selección? Esto dice Leonardo Vargas presidente del Cartaginés

¿Andrés Carevic a la Selección Nacional? Algunas especulaciones han puesto al timonel del Cartaginés como un serio candidato a asumir las riendas de la Tricolor, pero, ¿qué dicen en club blanquiazul?

Los rumores ponen a Andrés Carevic como candidato a dirigir a la Sele. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

La Sele está bajo el mando del mexicano Miguel “Piojo” Herrera, quien ciertamente está en el ojo del huracán tras un comienzo muy flojo en la eliminatoria, con dos empates, uno de visitante ante Nicaragua y otro ante Haití en casa.

Algunos comunicadores y medios han informado que el futuro del estratega mexicano se decide el lunes y que el nombre de Carevic gusta a varios miembros del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

La Teja fue a la raíz del cacho, don Leonardo Vargas, presidente de la institución brumosa y miembro del Comité Ejecutivo y le lanzó la pregunta del rumor que anda y si estarían dispuesos a dejar ir al entrenador.

Leonardo Vargas padre dice que lo de Andrés Carevic es un rumor. (Cristian Brenes)

“Nada de eso está pasando, la Selección tiene su cuerpo técnico y seguimos trabajando y apoyándolo desde el Comité Ejecutivo, lo demás son solo rumores”, dijo.

Le preguntamos a Vargas si él apoya la continuidad de Herrera.

“Es un tema que estamos analizando siempre, mi opinión es parte de las decisiones que se toman”, dando a entender que se da una determinación conjunta en el seno del Comité Ejecutivo.

También le preguntamos si el lunes hablarán en el seno del Comité Ejecutivo sobre la continuidad de Herrera, pero no ha respondido. Toda la conversación fue mediante mensajes de texto.

Por ahora, en Cartago se cierran filas: Carevic sigue siendo blanquiazul y lo de la Sele se queda solo en rumor.