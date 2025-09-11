Johan Venegas, de gran nivel con Cartaginés, reveló si regresaría a la Selección Nacional

Johan Venegas, delantero del Cartaginés, habló este miércoles luego del partido ante Herediano de la posibilidad de regresar al equipo patrio.

Johan Venegas rindió bien ante el Herediano, en el triunfo 2 a 0. (Mayela López/Mayela López)

Venegas, de 36 años, ha sido nombrado por exjugadores y periodistas como una opción a tomar en cuenta por Miguel “Piojo” Herrera, luego del flojo rendimiento de la Tricolor en la ronda final de la eliminatoria. Costa Rica suma dos empates en dos partidos.

Johan ha tenido un rendimiento bueno en el torneo con el Cartaginés, acumula 489 minutos jugados con los blanquiazules, en todos los partidos ha sido titular y lleva un gol.

En la Copa Centroamericana es el goleador del torneo con cinco goles en cuatro partidos y el goleador histórico con 14 goles.

“Yo siempre voy a estar dispuesto porque es mi país, es la selección de nosotros, entonces uno siempre quiere que las cosas salgan bien y que la selección nos dé muchas alegrías”, expresó.

Andrés Carevic puso a disposición de la Selección cualquier jugador del Cartaginés. (Mayela López/Mayela López)

“Uno como tico y como deportista se esfuerza al máximo para estar bien, sé que uno está ya en una edad avanzada, pero como se dice: ‘el fútbol no es de edad’”, manifestó, luego del triunfo de su club ante el bicampeón Herediano.

Sus palabras encontraron respaldo en Andrés Carevic, técnico del Cartaginés, quien expresó que él también es responsable de que sus jugadores tenga un buen nivel para que, cuando la Tricolor los necesite, estén dispuestos y en buenas condiciones.

La decisión final estará en manos de Miguel Herrera, pero Venegas ya levantó la mano y mostró que, a sus 36 años, sigue dispuesto a aportar a la Tricolor.