Cartaginés desmiente al periodista José Alberto Montenegro sobre atrasos en salarios

José Alberto Montenegro, periodista de Tigo Sports, comentó sobre atrasos de salarios en el Club Sport Cartaginés, algo que fue desmentido por el club brumoso en sus redes sociales oficiales.

“El Club Sport Cartaginés aclara a la opinión pública que hoy en día, y como ha sido siempre en nuestra administración, no existen atrasos salariales con jugadores, miembros del cuerpo técnico ni personal administrativo.

En Cartaginés desminitieron que tengan problemas con atrasos salariales. (FB Cartaginés/FB Cartaginés)

“Con esto queremos desmentir las declaraciones del periodista José Alberto Montenegro en el programa Tigo Sports Radio.

“La institución anunciará de manera oficial los movimientos en su debido momento, esto por respeto a los procesos y trámites correspondientes, como ha sido nuestra forma de trabajo”, publicó el club en su comunicado de prensa.

Cartaginés quedó fuera del torneo el pasado fin de semana tras caer en las semifinales ante Saprissa con global de 4-2, siendo ahora un tema la posible salida del entrenador argentino, Andrés Carevic, y la posible llegada de Amarini Villatoro, desde el Xelajú de Guatemala.