Deportes

Cartaginés desmiente al periodista José Alberto Montenegro sobre atrasos en salarios

Mediante un comunicado, Cartaginés negó supuestos atrasos salariales en el club luego de versiones difundidas por el periodista José Alberto Montenegro

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

José Alberto Montenegro, periodista de Tigo Sports, comentó sobre atrasos de salarios en el Club Sport Cartaginés, algo que fue desmentido por el club brumoso en sus redes sociales oficiales.

“El Club Sport Cartaginés aclara a la opinión pública que hoy en día, y como ha sido siempre en nuestra administración, no existen atrasos salariales con jugadores, miembros del cuerpo técnico ni personal administrativo.

Escudo Cartaginés
En Cartaginés desminitieron que tengan problemas con atrasos salariales. (FB Cartaginés/FB Cartaginés)

“Con esto queremos desmentir las declaraciones del periodista José Alberto Montenegro en el programa Tigo Sports Radio.

“La institución anunciará de manera oficial los movimientos en su debido momento, esto por respeto a los procesos y trámites correspondientes, como ha sido nuestra forma de trabajo”, publicó el club en su comunicado de prensa.

LEA MÁS: Padre de Tomás Rodríguez quiere ver a su hijo en el Olimpia de Paraguay y no en Saprissa

Cartaginés quedó fuera del torneo el pasado fin de semana tras caer en las semifinales ante Saprissa con global de 4-2, siendo ahora un tema la posible salida del entrenador argentino, Andrés Carevic, y la posible llegada de Amarini Villatoro, desde el Xelajú de Guatemala.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésJosé Alberto Montenegro
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.