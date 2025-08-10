Deportes

Cartaginés vs Saprissa: Actualización sobre aforo del Fello Meza hecha por Salud este sábado

Cartaginés recibe a Saprissa este domingo a las 11 de la mañana

Por Franklin Arroyo

El Ministerio de Salud resolvió las dudas que tiene la afición que este domingo quiera ir al estadio Fello Meza, donde jugarán Cartaginés y Saprissa.

El estadio Fello Meza tendrá aforo reducido. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

El partido será a partir de las 11 de la mañana.

Salud hizo una reinspección el jueves pasado al recinto para saber si obtenían el permiso para jugar con aforo completo o si mantenían el 80 por ciento autorizado previamente.

Luego de consultas al cuadro brumoso, que no fueron atendidas, La Teja hizo este sábado, la pregunta a la ministra Mary Munive y mediante su departamento de prensa, respondió así: “El estadio Fello Meza aún se mantiene clausurado en un sector de la gradería oeste y la gradería sur, hasta que cumplan con todo lo ordenado”.

De esa forma, el partido tendrá un aforo del 80 por ciento para el juegazo de este domingo.

estadio fello mezacartaginéssaprissaministerio de saludmary munive
Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

