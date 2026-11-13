Cartaginés ya cumplió el primero de sus objetivos para la final de la Copa Centroamericana

El llenazo en el estadio Fello Meza por las entradas fue en grande este miércoles. (Eduardo Rodríguez/Aficionados del Cartaginés hacen fila en las afueras del estadio Fello Meza para conseguir entradas para la final.)

Cartaginés confirmó este jueves que ya cumplió el primer objetivo para la gran final de ida de la Copa Centroamericana ante Alajuelense, llenar el estadio Fello Meza.

Los brumosos indicaron en sus redes sociales que las entradas se mueven muy bien y que cuatro localidades ya están agotadas.

Popular oeste, sombra central, plateas y palcos ya se vendieron, mientras que indicaron que hay disponibles boletos en popular sur, preferencia norte y sombra lateral para el encuentro del próximo 2 de diciembre.

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Los blanquiazules sacaron a la venta los tiquetes este miércoles por la mañana y el movimiento de entradas fue tan bueno que duró menos de 48 horas.

Cartaginés quiere un Fello Meza teñido de azul y blanco

Tanto la dirigencia como el cuerpo técnico de los centenarios han hecho un llamado muy fuerte a los aficionados blanquiazules a que abarroten el estadio y que en un partido tan importante el estadio se vea teñido azul y blanco.

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