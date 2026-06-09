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Celso Borges ficha a Bryan Ruiz para proyecto fuera de las canchas

Celso Borges estará junto con Bryan Ruiz este martes en un stream reaccionando al partido de Costa Rica ante Inglaterra

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Por Eduardo Rodríguez

Celso Borges anunció en sus redes sociales que estará en stream junto a Bryan Ruiz como invitado reaccionando al encuentro de Costa Rica ante Inglaterra en el espacio conocido como “Qué Parida”.

“Vuelve el show de Qué Parida para el partido de Inglaterra ante Costa Rica; a partir de la 1 pm vamos a estar en vivo en el canal de Qué Parida por YouTube y por Twitch.

Bryan Ruiz y Celso Borges harán un stream para reaccionar al partido de la Sele ante Inglaterra (Prensa Alajuelense)

“Voy a tener dos invitados muy especiales; uno es el señor Luis Enrique Bolaños, quien ya es titular, y el segundo es Bryan Ruiz González. El Capi va a estar con nosotros ahí comentando y charlando con ustedes”, aseguró el capitán de Alajuelense, Celso Borges.

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El compromiso entre ambas selecciones se iniciará a las 2 de la tarde, hora de Costa Rica.

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Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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