César Alpízar no pudo ocultar lo que le dio vueltas en la cabeza tras perder contra Saprissa

César Alpízar, técnico del Puntarenas FC, no se quedó callado sobre la falta de penal a favor del equipo naranja que no fue señalad al finalizar el partido ante Saprissa.

El entrenador porteño dijo que aunque no quisiera, esta acción le dio vueltas en su cabeza y fue consciente, además, de que el equipo no ha podido mantener la calma en los últimos encuentros.

“Mucha gente me mandó mensajes sobre la situación de penal, a uno le da vueltas en la cabeza sobre lo que pudo pasar.

César Alpízar habló de la falta que generó polémica en el cierre del juego ante Saprissa. Foto: Puntarenas FC. (Prensa Puntarenas FC/Puntarenas FC)

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“Pero hay que hablar no solo de la demostración de hoy, en los últimos dos partidos tuvimos opciones para puntuar y no hemos tenido la calma para concretar el volumen que estábamos defendiendo, eso nos pasó factura”, dijo.

Los objetivos

El entrenador fue claro: deberá analizar con la dirigencia los objetivos para el próximo torneo, así como la conformación de la plantilla.

Los porteños están quedando fuera de la siguiente fase del Apertura 2026.

“Creo que eso lo veremos con la junta directiva, cómo lo vamos a manejar, los objetivos para el siguiente torneo.

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Saprissa derrotó 2-1 al Puntarenas FC. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Hay que mantener una plantilla equilibrada, competitiva. Puntarenas siempre ha tratado de hacer buenos juegos en cancha, no hemos logrado la clasificación, pero hemos mostrado una dinámica en los estadios y para el siguiente es eso, seguir compitiendo, buscando perfeccionar la idea.

“Es un plantel que es muy fluctuante en cuanto a la permanencia de jugadores, con el amor y el aprecio, hay que seguir trabajando”, recalcó.

¿Qué le ha hecho falta al equipo para ser más constante en el torneo?

“Falta tener un poco más de calma, manejar la ansiedad; el equipo tiene volumen, llegamos, tenemos presencia en el área y a veces nos precipitamos.

“Luego del gol de Saprissa, el equipo se precipitó, no tomó las decisiones más adecuadas, se logró avanzar en algunas cosas, por situaciones muy circunstanciales, no puntuamos de la manera en la que hacemos las cosas y hay que seguir luchando”, dijo.